Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred По нашим с Вами разногласиям о роли властей и пересичных. Призову в поддержку Дж.Оруэлла «Люди, которые выбирают коррумпированных политиков, самозванцев, воров и предателей, не жертвы ... но соучастники»
Это в России скромно выборы президента проходят, как пукнуть в гостях. Все делают вид что ничего не случилось. У нас это космическая опера. Что лучше — иметь в Липецке фабрику конфет, или давать там выступления «Ночного квартала»?
При том что президент у нас, в принципе, техническая фигура, аналог политического телеведущего. Большинство новостей он только озвучивает.
Основное п..ло сидит в Раде. И эти выборы не интересуют никого. Ну вот давайте, я на выбор пишу пять имен с начала списка. Без известных артистов типа Ляшка или Шуфрича.
Абдуллин, Агафонов, Алексеев, еще один Алексеев, Амельченко, Андриевский, Антонищак. Шо, узнали кого-то? Ну, давайте с другой стороны списка. Яценко, Ярынич, Ярош (ладно, тут я был не прав), Яницкий. Шо, опять кроме Яроша никого не узнали?
А эти люди на самом деле управляют страной, и творят тот самый хтонически-тектонический п..ц. Это они ходят на принятия законопроектов в количестве 170 человек из 450, заведомо понимая что ничего не примут. Шото типа пошел на рыбалку, забыв дома удочку и водку. Посидел, посмотрел на воду, поехал обратно домой. Начинают новогодний отпуск в конце ноября, а летние каникулы в начале марта.
Президент у нас по сути н...я не делает, кроме как по военке и международному представительсту. Вы военный? Может быть вы международный банкир? Или митрополит? Так на вашу жизнь президент особо не влияет. На вашу жизнь влияют те самые 450 инкогнитов, которые НИКОГДА Б...Ь! Никогда в истории не смогли собраться в полном составе (не считая инаугурации), несмотря на то что их работа считается самой престижной и ответственной в стране.
Это в России скромно выборы президента проходят, как пукнуть в гостях. Все делают вид что ничего не случилось. У нас это космическая опера. Что лучше — иметь в Липецке фабрику конфет, или давать там выступления «Ночного квартала»?
При том что президент у нас, в принципе, техническая фигура, аналог политического телеведущего. Большинство новостей он только озвучивает.
Основное п..ло сидит в Раде. И эти выборы не интересуют никого. Ну вот давайте, я на выбор пишу пять имен с начала списка. Без известных артистов типа Ляшка или Шуфрича.
Абдуллин, Агафонов, Алексеев, еще один Алексеев, Амельченко, Андриевский, Антонищак. Шо, узнали кого-то? Ну, давайте с другой стороны списка. Яценко, Ярынич, Ярош (ладно, тут я был не прав), Яницкий. Шо, опять кроме Яроша никого не узнали?
А эти люди на самом деле управляют страной, и творят тот самый хтонически-тектонический п..ц. Это они ходят на принятия законопроектов в количестве 170 человек из 450, заведомо понимая что ничего не примут. Шото типа пошел на рыбалку, забыв дома удочку и водку. Посидел, посмотрел на воду, поехал обратно домой. Начинают новогодний отпуск в конце ноября, а летние каникулы в начале марта.
Президент у нас по сути н...я не делает, кроме как по военке и международному представительсту. Вы военный? Может быть вы международный банкир? Или митрополит? Так на вашу жизнь президент особо не влияет. На вашу жизнь влияют те самые 450 инкогнитов, которые НИКОГДА Б...Ь! Никогда в истории не смогли собраться в полном составе (не считая инаугурации), несмотря на то что их работа считается самой престижной и ответственной в стране.
не всё так безнадёжно, на примере петра. и фракция карманная есть, есть и группа депутатов из других "образований", готовых и словом и делом. есть и возможность назначения глав райадминистраций. и кум ген-прокугор. и судьи на чашку ночного чайку заезжают. так шо не стоит волноваться нащёт возможностей преза в нашей стране. их,ь вроде нет, а они есть. и КАКИЕ
Starikan написав:detroytred По нашим с Вами разногласиям о роли властей и пересичных. Призову в поддержку Дж.Оруэлла «Люди, которые выбирают коррумпированных политиков, самозванцев, воров и предателей, не жертвы ... но соучастники»
И вновь,... - сложно с Вами общаться.... - Жертва Геббельсовщины.... Вам пример Новомосковска уже приводился. Избрали,- кинули, и отдельная "своя власть". Но Новомосковск это грубый и жесткий пример. Возьмём Одессу? Воры все возвратились с "амнистией", после Майдана у них появилось понимания бренности их существования - но "договорились", и с новой силой кинулись грабить и убивать!
Дикие цифры которые я приводил, сколько нам стоит эта "власть" - более, чем обгрунтованы, но и имеют официальный статус. Задача этой "власти" ликвидировать базу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это в России скромно выборы президента проходят, как пукнуть в гостях. Все делают вид что ничего не случилось. У нас это космическая опера. Что лучше — иметь в Липецке фабрику конфет, или давать там выступления «Ночного квартала»?
При том что президент у нас, в принципе, техническая фигура, аналог политического телеведущего. Большинство новостей он только озвучивает.
Основное п..ло сидит в Раде. И эти выборы не интересуют никого. Ну вот давайте, я на выбор пишу пять имен с начала списка. Без известных артистов типа Ляшка или Шуфрича.
Абдуллин, Агафонов, Алексеев, еще один Алексеев, Амельченко, Андриевский, Антонищак. Шо, узнали кого-то? Ну, давайте с другой стороны списка. Яценко, Ярынич, Ярош (ладно, тут я был не прав), Яницкий. Шо, опять кроме Яроша никого не узнали?
А эти люди на самом деле управляют страной, и творят тот самый хтонически-тектонический п..ц. Это они ходят на принятия законопроектов в количестве 170 человек из 450, заведомо понимая что ничего не примут. Шото типа пошел на рыбалку, забыв дома удочку и водку. Посидел, посмотрел на воду, поехал обратно домой. Начинают новогодний отпуск в конце ноября, а летние каникулы в начале марта.
Президент у нас по сути н...я не делает, кроме как по военке и международному представительсту. Вы военный? Может быть вы международный банкир? Или митрополит? Так на вашу жизнь президент особо не влияет. На вашу жизнь влияют те самые 450 инкогнитов, которые НИКОГДА Б...Ь! Никогда в истории не смогли собраться в полном составе (не считая инаугурации), несмотря на то что их работа считается самой престижной и ответственной в стране.
не всё так безнадёжно, на примере петра. и фракция карманная есть, есть и группа депутатов из других "образований", готовых и словом и делом. есть и возможность назначения глав райадминистраций. и кум ген-прокугор. и судьи на чашку ночного чайку заезжают. так шо не стоит волноваться нащёт возможностей преза в нашей стране. их,ь вроде нет, а они есть. и КАКИЕ
Зы. А когда домашний праздник Новый год встречается в узком кругу, где присутствует ново избранный глава ЦИК )))