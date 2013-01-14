Додано: Суб 19 січ, 2019 20:00

Іgor Petruk13.01.2016 14:12Как представитель ультранеколбасной эмиграции (переезд по интересу к работе с целью вернуться в Украину в первый день когда в Украине будет что-то подобное) могу написать свои мысли по поводу вышенаписаного.Я был в Киеве пару недель назад уже пожив и психологически адаптировшись в Ирландии. Вживую все помню еще при Януковиче. Все это время тщательно следил онлайн, но уже жил в другой стране.Могу сказать что есть впечатление как будто видел кота еще котенком, оставил на 2 года, увидел здоровенного кота, но никто из окружающих не осознает насколько кот поменялся, так как они его видели каждый день.Если сравнивать с 2013ым годом, то видно насколько вещи с которым связано государство под гигантским давлением общества начали обьективно работать по другому. Уехал на 2 года, приехал — отдельные полосы общественного транспорта, адекватная полиция, паспорта и другие документы делают на порядки быстрее, снег начали откидывать намного шустрее, даже завелся вот такой сайт ukryama.com и вот такое приложение play.google.com/....gov.contactandroid&hl=ru. У меня глаза округлились когда я проехался в такси раз 10 за все время пребывания и вопреки отсутствию ремней безопасности в Ланосе в который я как-то чудом попал, водители строго следовали правилам дорожнего движения, строго запрещали залезать знакомым впятером в машину потому что “с полицией хрен договоришсья нынче”. Боятся. Это уже шаг вперед, ждем следующего этапа развития “нельзя — потому что это плохо и все тут”. Украина абсолютно необратимо поменяется навсегда, когда все будут жестко требовать жизни по правилам от себя, от окружения и от незнакомый людей.Хоть видно много перемоги в организационных вопросах, работах служб для рядового трудящего Ивана Ивановича — очень видно ужасную экономическую ситуацию. Астрологи обьявили неделю стоящей колом экономики, количество бывших бизнесменов ставших таскистами увеличилось втрое. Все поехали на антикоррупции, хотя она уже далеко не торчит из каждого угла как в 2013ом, забывают что экономика при смерти. Все уверены что все вокруг страшно воруют, но простой калькулятор говорит нам что у бабуль такие пенсии, потому что у нас такое количество работающих, а не потому что Яценюк с Порошенком что-то сперли там. Всяким неайтишникам очень сложно что-то заработать, а тем у кого деньги есть практически нереально сохранить капитал. Как в Украине сохранить капитал? Положить в банк? Лол, нет спасибо. Положить под кровать в долларах? Где их взять? Положить под кровать в гривнах? Возможно сработает, официальный и чернорыночный курс стоит колом ровно год, но хорошо зная “новітню історію” крах гривны подкрадывается незаметно. У нас всякую разрозненную некомпетентность превращают или в абстрактные обвинения в коррупции или в какою-то глобальную некомпетентность при всем наличии позитивных изменений. Даже для многих айтишников есть существенные позитивные изменения dou.ua/forums/topic/14191. У нас поразительно не умеют ценить работу других людей, а самих сейчас закинуть в министерство какое-то, они волосы на заднице рвать будут.Такая тяжелая жизнь в финансовом плане откладывает неизгладимый отпечаток на лицах и поведении людей. Если незнакомого человека что-то попытаться попросить, то он еще до первого сказанного слова ощетинится, нахмурится и мобилизируется для того чтобы дать решительный отпор. Очень много раз это замечал. Это клиника, хотя сам человек наверное не виноват, он существует в очень враждебной среде. Кстати это очень видно и по ДОУ, люди даже не пытаются следить за репутацией, хамят как на базаре под своей реальной фамилией. Я вот на 100% уверен что в ответы к этому комментарию прибежит куча людей и абсолютно по хамски начнет решительно исправлять что “в Интернете кто-то не прав”. Это шокирует если отвык от такой манеры общения.Почему я зашел так издалека? Я к тому что украинец проживающий в Украине, украинец проживающий в другой стране и даже вовсе иностранец видят все по разному. “Непознаваемость истины” так сказать. Никто из них не есть прав на 100%. Но разные люди могут получше помочь другим посмотреть с другой точки зрения.Тут все высказались о абстрактной медицине, образовании которые они по идее получают за налоги. Человек поживший в Польше сказал что это не так. И я пожив в Ирландии скажу что в IT образовании не уступаю никому из своих коллег. При том что в моей общаге опадала штукатурка, не раз были замечены мыши и иногда пары проходили при 4 градусах в аудитории. Медицина государственная тут тоже не в счет, как правильно заметил ТС — нужно очень долго ждать, а так и помереть легко. При страховке в Ирландии придется за все платить, а потом тебе вернут через месяц 50% суммы и много листов, которые обьясняют почему они не вернут остальное. В Украине при вызове скорой по страховке мой опыт подсказывает что врывается в квартиру какая-то команда космонавтов в скафандрах с сотней разных лекарств, а при походе к врачу по страховке тебя отправляют в частную клинику где все работают так, что хрен придерешься. Если отправляют не в частную, то приходится стыдиться как врач нагло расталкивает целую очередь бабулек, мол люди из высшей касты приехали. Это конечно жесть, но символизирует.Транспорт, да, в Украине тут ездят картонные коробки с надписью “Богдан”. Люди получается должны либо страдать приступами тошноты в американских горках типа “Маршрутка” либо делать преступление против человечества под названием “купить автомобиль”. Ну и потом торчать в пробках, загрязнять газами и шумом все вокруг, парковаться при отсутвии парковок в городе где попало, попадать в аварии и прочьи прелести жизни автомобилиста. Короче делать все с чем борется весь цивилизованый мир. Государство в порыве реформ запретило ввозить авто ниже стандарта Евро-5, убив весь рынок нормальных и качественных б/у автобусов и оставив украинцев с Ланосами, Богданами и прочьими ур** отечественного автопрома. Это может своеобразная стимуляция экономики? Борьба за экологию? И то и то сомнительно.Есть какая-то разница просто в комфорте, не измеряемая ни налогами, ни зарплатой. Но сугубо мне лучше на данный момент в Ирландии из-за моей работы (80%), счастливых, улыбающихся людей вокруг в городе (10%), комфортного транспорта (5%), работающих онлайн сервисов и карточек везде (5%). Образование тут дорогое и не лучше, сорри, сейчас я бы тоже предпочел Киевский Политех. В медицине нету такого эпичного VIP отношения как в Украине. Украинская полиция может сама того не замечая, но субьективно от всех контактов с ними оставляет впечатление как минимум такой же как в любой развитой стране в мире, дружелюбной, отзывчивой и хорошо следующей закону, вопреки пропагандистки раздуваемого точечного негатива.Налоги в Украине по сути почти такие же как в других странах. 4% можете считать реальными только если можете их сразу поменять на доллары. Иначе сразу добавляйте сюда инфляционный налог. Если добавить все обвалы курса, то реальное налогообложение в плоскости реальной ценности в Украине большое.Для меня результатом является одно — Украина очень экономически бедное государство, что напрямую связано с психологическим комфортом проживания. Она начинает выкарабкиваться, в ней многое начинает меняться. Это даст шанс чтобы когда-то поменялись люди, перестали быть враждебными, хмурыми, живущими в страхе перед окружением. Я выше осознано мало говорил о зарплатах и деньгах, которые так любят затирать до дыр на ДОУ. Разница для айтишника тут не такая разительная, как разница в поведении окружения. Если вы ощущаете психологический комфорт в украинской среде в транспорте, на улице на данный момент, то в Украине есть много чего хорошего и много таки становится лучше, надо это просто уметь увидеть, а не быть ослепленным исключительно негативом, который наводнил фейсбуки.И еще добавлю, ехать чтобы “увидеть мир” — это всегда очень хорошая и полностью правильная причина. Вы не бежите от чего-то, а просто осознаете глобализацию мира, где считается нормальным пожить в жизни в 5 странах.