budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
в чём же причина этой бедности?
может в больших состояниях отдельного "круга"?
Емоційні враження - це не цифри
Наприклвд
Коболєв з компанією товаришів отримав 45 млн грн премії....
З точки зору пересічного - це страшно багато ( при чому з точки зору Гройсмана також)
А з моєї точки зору то
45 млн грн з виграних 2.6 млрд доларів -не сума
З другого боку
46 млн грн поділити на 20 млрд м3 газу=четверть копійки на м3
Як думаєте - сильно впливає 0.23 копійки здорожчання м3 газу на Ваше благополуччя?
в приведённом вами примере, с одной стороны, "типа по-белому".
а с другой - не коболевым единым, с космическими з/п.
но выбрасывают деньги не "белые".
напомню, тут уже приводилось - что бы нацарювать опр.сумму, коррупционер наносит вред державе в 100 раз больше.(есть закономерность такая, научно обоснованная)
поэтому и есть богатая страна с, довольно, бедными пересичными и тонким слоем "успешных", сильное расслоение общества.