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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4186418741884189
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:10

  19yuriy91 написав:в чём же причина этой бедности?
может в больших состояниях отдельного "круга"?
Емоційні враження - це не цифри
Наприклвд
Коболєв з компанією товаришів отримав 45 млн грн премії....
З точки зору пересічного - це страшно багато ( при чому з точки зору Гройсмана також)
А з моєї точки зору то
45 млн грн з виграних 2.6 млрд доларів -не сума
З другого боку
46 млн грн поділити на 20 млрд м3 газу=четверть копійки на м3
Як думаєте - сильно впливає 0.23 копійки здорожчання м3 газу на Ваше благополуччя?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:31

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:в чём же причина этой бедности?
может в больших состояниях отдельного "круга"?
Емоційні враження - це не цифри
Наприклвд
Коболєв з компанією товаришів отримав 45 млн грн премії....
З точки зору пересічного - це страшно багато ( при чому з точки зору Гройсмана також)
А з моєї точки зору то
45 млн грн з виграних 2.6 млрд доларів -не сума
З другого боку
46 млн грн поділити на 20 млрд м3 газу=четверть копійки на м3
Як думаєте - сильно впливає 0.23 копійки здорожчання м3 газу на Ваше благополуччя?

в приведённом вами примере, с одной стороны, "типа по-белому".
а с другой - не коболевым единым, с космическими з/п.
но выбрасывают деньги не "белые".
напомню, тут уже приводилось - что бы нацарювать опр.сумму, коррупционер наносит вред державе в 100 раз больше.(есть закономерность такая, научно обоснованная)
поэтому и есть богатая страна с, довольно, бедными пересичными и тонким слоем "успешных", сильное расслоение общества.
19yuriy91
 
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  #<1 ... 4186418741884189
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