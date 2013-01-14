19yuriy91 написав:
напомню, тут уже приводилось - что бы нацарювать опр.сумму, коррупционер наносит вред державе в 100 раз больше.(есть закономерность такая, научно обоснованная)
Це брехня,яку просувають демагоги-політики для створення ніші в якій вони з популістичними лозунгами виграють вибори...
Просто уявіть
Виходить якийсь шляшко чи коса і заявляєЯ покращу ваше життя ,за рахунок того що відберу в олігархів -на 1-5%.
....
Хтось на це поведеться? - ні звичайно
А от коли виходить якийсь популіст і кричить - заберу премію в Коболєва - знижу ціну газу в 2 (чотири) рази...
За такого неграмотний напівпяний проголосує на раз-два.
Тому ще раз і тезово
1 Чим вище оподаткування ( і чим краще виконуються закони)- тим менше стимулів (економічних) рвати жили.
Тому в нас 30%економіки в тіні , але це погіршує життя тільки пенсіонерів і бюджетників максимум на 10% , бо у випадку виведення економіки з тіні , зменшується бажання працювати в тих хто зараз працює створюючи блага вчорну.
2 Якщо десьщось зникло - то вонообовязково зявиться в іншому місці..
Тому якщо якийсь з олігархів , використовуючи корупційні звязки щось вкрав - то точно на таку ж суму збагатились
а - олігарх
б - корупціонер
в - той хто створював це вкрадене
Який між ними відсоток - справа інша , але топ100 найбагатших українців володіють максимум 5 % України , таким чином максимум на що можуть стати багатшими 42 млн - 100 - це 5 %