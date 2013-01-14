Додано: Нед 20 січ, 2019 17:56

Интересно, сколько нужно было времени, что бы к этому дойти?



И почему царедворцев это обходит?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.