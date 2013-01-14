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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 січ, 2019 13:10
19yuriy91 написав:
в чём же причина этой бедности?
может в больших состояниях отдельного "круга"?
Емоційні враження - це не цифри
Наприклвд
Коболєв з компанією товаришів отримав 45 млн грн премії....
З точки зору пересічного - це страшно багато ( при чому з точки зору Гройсмана також)
А з моєї точки зору то
45 млн грн з виграних 2.6 млрд доларів -не сума
З другого боку
46 млн грн поділити на 20 млрд м3 газу=четверть копійки на м3
Як думаєте - сильно впливає 0.23 копійки здорожчання м3 газу на Ваше благополуччя?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Нед 20 січ, 2019 13:31
budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
в чём же причина этой бедности?
может в больших состояниях отдельного "круга"?
Емоційні враження - це не цифри
Наприклвд
Коболєв з компанією товаришів отримав 45 млн грн премії....
З точки зору пересічного - це страшно багато ( при чому з точки зору Гройсмана також)
А з моєї точки зору то
45 млн грн з виграних 2.6 млрд доларів -не сума
З другого боку
46 млн грн поділити на 20 млрд м3 газу=четверть копійки на м3
Як думаєте - сильно впливає 0.23 копійки здорожчання м3 газу на Ваше благополуччя?
в приведённом вами примере, с одной стороны, "типа по-белому".
а с другой - не коболевым единым, с космическими з/п.
но выбрасывают деньги не "белые".
напомню, тут уже приводилось - что бы нацарювать опр.сумму, коррупционер наносит вред державе в 100 раз больше.(есть закономерность такая, научно обоснованная)
поэтому и есть богатая страна с, довольно, бедными пересичными и тонким слоем "успешных", сильное расслоение общества.
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19yuriy91
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Додано: Нед 20 січ, 2019 16:09
19yuriy91 написав:
напомню, тут уже приводилось - что бы нацарювать опр.сумму, коррупционер наносит вред державе в 100 раз больше.(есть закономерность такая, научно обоснованная)
Це брехня,яку просувають демагоги-політики для створення ніші в якій вони з популістичними лозунгами виграють вибори...
Просто уявіть
Виходить якийсь шляшко чи коса і заявляєЯ покращу ваше життя ,за рахунок того що відберу в олігархів -на 1-5%.
....
Хтось на це поведеться? - ні звичайно
А от коли виходить якийсь популіст і кричить - заберу премію в Коболєва - знижу ціну газу в 2 (чотири) рази...
За такого неграмотний напівпяний проголосує на раз-два.
Тому ще раз і тезово
1 Чим вище оподаткування ( і чим краще виконуються закони)- тим менше стимулів (економічних) рвати жили.
Тому в нас 30%економіки в тіні , але це погіршує життя тільки пенсіонерів і бюджетників максимум на 10% , бо у випадку виведення економіки з тіні , зменшується бажання працювати в тих хто зараз працює створюючи блага вчорну.
2 Якщо десьщось зникло - то вонообовязково зявиться в іншому місці..
Тому якщо якийсь з олігархів , використовуючи корупційні звязки щось вкрав - то точно на таку ж суму збагатились
а - олігарх
б - корупціонер
в - той хто створював це вкрадене
Який між ними відсоток - справа інша , але топ100 найбагатших українців володіють максимум 5 % України , таким чином максимум на що можуть стати багатшими 42 млн - 100 - це 5 %
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:56
Интересно, сколько нужно было времени, что бы к этому дойти?
И почему царедворцев это обходит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:12
19yuriy91 написав:
но выбрасывают деньги не "белые".
напомню, тут уже приводилось - что бы нацарювать опр.сумму, коррупционер наносит вред державе в 100 раз больше.(есть закономерность такая, научно обоснованная)
Немає там такої шкоди. Нових ділянок мало, тому попит на них високий. Держава недополучила, на відкритому аукціоні, корупціонери отримали частину цих грошей. Вже запускають відкриті аукціони - на одну дірку стане менше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:49
Kudrjavuy написав:
Интересно, сколько нужно было времени, что бы к этому дойти?
Так что там с субсидиями ?
А то про дефолт Украины я слышу с 2014 года.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:17
Старикан
На то, что часть ответственности лежит и на пересичных (избирателях), я не раз указывал. То есть, что они являются соучастниками.
Вопрос был о степени участия, доле ответственности.
Напрямую судили и привлекли к ответственности не немецкий народ...
А конкретные слои-группы-лица, которые манипулировали народом, которые принимали решения, которые совершали конкретные огромные нарушения.
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detroytred
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:30
lapay
))))
Результат нарушений (точнее выполнения своих функциональных обязанностей) - это рост объёмов газа собственной добычи)))
Это и есть следствие коррупции (точнее одно из его проявлений) - чтобы положить себе копейки взятки, коррупционер халатно выполняет свои обязанности, а то и вовсе целенаправленно ухудшает положение.
А в это время покупается дорогой импортный газ.
Есть и прямое проявление - например, от добычи янтаря, леса.
Или -- коррупция на газовой трубе ... следствием которой была кабала от рфии. Ведь корень-то был -- лишь бы получать дешёвый газ от раши.
Сейчас лишь изменили источник наживы -- получают за счёт неадекватного подъёма цены с местных плательщиков. Неадекватного -- потому что цена не может быть рыночной, если самого рынка-то нет.
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detroytred
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:49
Опять не перепутайте, на оккупированных территориях - "народная" республика, а здесь - "кровавая хунта, которая уничтожает русскоязычных"
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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