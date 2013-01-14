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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:37
pesikot написав:
Опять не перепутайте, на оккупированных территориях - "народная" республика, а здесь - "кровавая хунта, которая уничтожает русскоязычных"
Ну про"кровавую хунту" уже не актуально, говорите уже как есть: негодяи, воры, проходимцы, коррупционеры и криминал всех мастей, который в 2014 году в результате вооруженного захвата власти получили контроль над законодательной, исполнительной и судебной властью в Украине, и при поддержке неофашистских преступных группировок и ультра-правых сил занимается грабежом народа Украины, развалом государственных институтов, преследованием, убийствами инакомыслящих, уничтожением свободы слова, разжиганием межнациональной и религиозной розни.
П.С. Мне вот интересно, под Вашим "ником", часом не сам Казанский, идиотские ролики которого, с не менее идиотскими комментариями Вы тут постоянно рекламируете?
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YKK
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Додано: Нед 20 січ, 2019 21:45
lapay
А с бюджета?
А с субсидий?
))
В этом вся и фишка...
Одних коррупционеров заменили другими.
К тому же, я не на это указывал, говоря о дорогом газе импортном. А об убытке - покупаем дорогой импортный! газ вместо наращивания собственной добычи.
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detroytred
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Додано: Нед 20 січ, 2019 21:55
detroytred написав:
В этом вся и фишка...
Одних коррупционеров заменили другими.
К тому же, я не на это указывал, говоря о дорогом газе импортном. А об убытке - покупаем дорогой импортный! газ вместо наращивания собственной добычи.
В Європі видобуток газу взагалі падає, тай запасів не так вже й багато. Ми забагато його споживємо, але рухаємося в правильному напрямку, знизивши імпорт з 30 до 8 млрд кубів, за часів Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:04
lapay
О том, что направление не верное -- речь не шла.
Очевидное. Зачем?
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detroytred
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:11
detroytred написав:
Очевидное. Зачем?
Бо грошей на халяву вже немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:25
YKK написав: pesikot написав:
Опять не перепутайте, на оккупированных территориях - "народная" республика, а здесь - "кровавая хунта, которая уничтожает русскоязычных"
Ну про"кровавую хунту" уже не актуально, говорите уже как есть: негодяи, воры, проходимцы, коррупционеры и криминал всех мастей, который в 2014 году в результате вооруженного захвата власти получили контроль над законодательной, исполнительной и судебной властью в Украине, и при поддержке неофашистских преступных группировок и ультра-правых сил занимается грабежом народа Украины, развалом государственных институтов, преследованием, убийствами инакомыслящих, уничтожением свободы слова, разжиганием межнациональной и религиозной розни.
П.С. Мне вот интересно, под Вашим "ником", часом не сам Казанский, идиотские ролики которого, с не менее идиотскими комментариями Вы тут постоянно рекламируете?
"О разжигании межнациональной и религиозной розни."
Простите, но это уже Вас Геббельс восточный разъел
- словно дерьма нанюхались, а такой... везде хватает, тем более отследив все сообщения могу даже предположить, что обыкновенный наемный питерский мальчик стучит по кнопкам - за деньгу малую.
- А здесь, в Украине, Воры все вернулись после Майдана с новыми аппетитами, как перед смерьтю - но со всеми ещё до "Дебальцевских событий" уже порешали.
Бабло только вывозили колоной чартеров размером в год на Турцию, Израиль, Кипр,......
Инкассация там на аналогах кунгов дежурила на лётном поле круглосуточно. А сейчас вновь заробитчанствуют по всей Украине, трендом для беспредела стали поставки в ВС, если бы не волонтёры, то.....
т.е. "Донбасс" - уже вся Украина.
И официальные похоронки практически по всем городам и сёлам. Отсюда к оккупанту - личное у каждого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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