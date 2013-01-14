Додано: Нед 20 січ, 2019 22:25

YKK написав: pesikot написав: Опять не перепутайте, на оккупированных территориях - "народная" республика, а здесь - "кровавая хунта, которая уничтожает русскоязычных" Опять не перепутайте, на оккупированных территориях - "народная" республика, а здесь - "кровавая хунта, которая уничтожает русскоязычных"

Ну про"кровавую хунту" уже не актуально, говорите уже как есть: негодяи, воры, проходимцы, коррупционеры и криминал всех мастей, который в 2014 году в результате вооруженного захвата власти получили контроль над законодательной, исполнительной и судебной властью в Украине, и при поддержке неофашистских преступных группировок и ультра-правых сил занимается грабежом народа Украины, развалом государственных институтов, преследованием, убийствами инакомыслящих, уничтожением свободы слова, разжиганием межнациональной и религиозной розни.

П.С. Мне вот интересно, под Вашим "ником", часом не сам Казанский, идиотские ролики которого, с не менее идиотскими комментариями Вы тут постоянно рекламируете? Ну про"кровавую хунту" уже не актуально, говорите уже как есть: негодяи, воры, проходимцы, коррупционеры и криминал всех мастей, который в 2014 году в результате вооруженного захвата власти получили контроль над законодательной, исполнительной и судебной властью в Украине, и при поддержке неофашистских преступных группировок и ультра-правых сил занимается грабежом народа Украины, развалом государственных институтов, преследованием, убийствами инакомыслящих, уничтожением свободы слова, разжиганием межнациональной и религиозной розни.П.С. Мне вот интересно, под Вашим "ником", часом не сам Казанский, идиотские ролики которого, с не менее идиотскими комментариями Вы тут постоянно рекламируете?

"О разжигании межнациональной и религиозной розни."Простите, но это уже Вас Геббельс восточный разъел- словно дерьма нанюхались, а такой... везде хватает, тем более отследив все сообщения могу даже предположить, что обыкновенный наемный питерский мальчик стучит по кнопкам - за деньгу малую. Главное вызвать неприязнь - и чем глупее, тем лучше.- А здесь, в Украине, Воры все вернулись после Майдана с новыми аппетитами, как перед смерьтю - но со всеми ещё до "Дебальцевских событий" уже порешали.Бабло только вывозили колоной чартеров размером в год на Турцию, Израиль, Кипр,......Инкассация там на аналогах кунгов дежурила на лётном поле круглосуточно. А сейчас вновь заробитчанствуют по всей Украине, трендом для беспредела стали поставки в ВС, если бы не волонтёры, то.....т.е. "Донбасс" - уже вся Украина.И официальные похоронки практически по всем городам и сёлам. Отсюда к оккупанту - личное у каждого.