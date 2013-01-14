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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00
The Show Must Go On
Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:48
Компания по выборам президента представляет собой "бизнес проект".
Я думаю все оппоненты знакомы с Законами, где каждая партия обязана делегировать кандидата. И о размере торговли "бизнес проектами" в виде политических партий???
С каждого по 2,5 миллиона грн
В этом году их ожидается порядка 40-60.
Большинство типа "Зеленского" - официально "бизнес-проект", с целью исключения самой возможности приведения ко власти лица, что в состоянии сыграть роль Лидера украинской нации.
Под покровом шумихи вновь активизируется административный ресурс, что составляет 30% всех голосов.
И того на фоне пёстрой толпы ко власти неизбежно будет привлечён "тот, кто нужен".
Вновь, Украина во втором туре будет выбирать между... и ещё хуже.
Вероятно стоит перенимать все традиции Хазарского Каганата, если от него не существует возможности и варианта избавления.
Кагана - по окончании срока публично казнить.
- Ваше мнение?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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