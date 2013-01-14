Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:тем более отследив все сообщения могу даже предположить, что обыкновенный наемный питерский мальчик стучит по кнопкам - за деньгу малую.
Предполагайте, только вначале проверьте, а потом выдавайте Ваши предположения. Только чего питерский, а не московский? И почему за деньгу? Очень даже бескорыстно))
Для московского слишком глуп и далёк. Как раз в Питере люди попроще и исполнительнее. А для "бескорыстного", хоть с малейшей вменяемостью из Горького есть "Волгарь". - Ощутите разницу!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
YKK написав:Я ощущаю в Ваших текстах непомерное ЧСВ и влияние веществ))) Пишите, не отвлекайтесь
"Русский мир" давит? Вернее обезличивает? Или понимание того, что может быть ещё хуже? Рекомендую самостоятельно осмотреться и понять перспективы будущего. И что, для этого в состоянии Вы сделать? Кто, за чем, и почему стоит, и так происходит? - Чей гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На відміну від слуг народу заробітчани ввозять гроші чесно зароблені в Украіну, а не виводять в офшори награбовані як слуги народу. Схаменіться бид…., буде вже винищувати украінський народ: молодих-війною, а старше покоління-голодом
З тих хто везе валюту в Україну податок 20%, а тим хто вивозить валюту в т.ч на Мальдіви компенсація 100%… Відповідний законопроект у першому читанні підтримали українські депутати. Під виглядом законопроекту, який начебто має закріплювати основоположні права трудових мігрантів і їхніх родин, Яценюк «протягнув» документ, згідно якого трудові мігранти будуть зобов’язані сплачувати податки та збори відповідно до податкового законодавства України. Крім того, кожного заробітчанина змусять укладати трудовий договір з іноземним роботодавцем: «Трудовому мігранту перед виїздом до держави перебування видається трудовий договір стороною, що сприяє працевлаштуванню трудового мігранта». Однак, чітку суму, яку повинні будуть сплачувати заробітчани до українського бюджету, в законопроекті не вказали. Як повідомляв раніше міністр соцполітики Павло Розенко, можливо, заробітчани будуть платити такий же єдиний соціальний внесок, як і фізичні особи-підприємці – 34,7% мінімальної зарплати, а це 422 гривні на місяць у 2015 році. Зауважимо, що за цей законопроект голосували виключно закарпатські нардепи з провладних фракцій. Зокрема, підтримали цей законопроект: Валерій Пацкан, Роберт Горват та Василь Брензович із президентської фракції «Солідарність», Валерій Лунченко із фракції «Народний фронт», Іван Крулько із фракції «Батьківщини». Не підтримали оподаткування заробітчан – позафракційні Віктор Балога, Василь Петьовка, Іван та Павло Балоги, Юрій Чижмарь з фракції «Радикальна партія Ляшка», і навіть Михайло Ланьо з групи «Воля Народу» та Нестор Шуфрич з Опозиційного блоку.
Сразу напоминает Дальний Восток РФ, рабочих с Северной Кореи..... Интересно, я так понимаю "они" берутся оформлять людям контракты на достойную работу за границей? Со всеми социальными гарантиями? Или тупо торговать рабами?
Странно, что до сих пор нет "Вы всё врёте!". А модер удаляет под чистую. Но ведь это не лажа!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.