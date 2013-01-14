Додано: Вів 22 січ, 2019 10:31

Kudrjavuy

Та же картинка, но уже с выше:

Каждый Коган придя ко власти обещает рай, но оказывается что всё его окружение - такое же "способное" и не доступное украинскому Правосудию.

Поэтому он вынужден строить "свои схемы" управления.

Теоретически "договариваться", но договариваться не с кем!

А восстановление Законности упирается в его собственные интересы.

Как мы видим:

Президент - решает.

Свора окружения - потрошит Украину.

Всё же понятие большинства, что счёт в Панаме, или где то ещё - кормит лучше, чем работа на Украину.

Народ - разбегается, кто может.

А кто не может собирает оружие - общаться на одном языке "со слугами народными".

Но, как ни странно в Киеве всё хорошо, это только от Карпат до Луганска Украина превращается в "лунную поверхность" - "Киев поднимается", офшоры полнятся,...- всё хорошо!

А Украина стоит, пугает пустыми глазницами хат - мазанок, с покосившимися крышами, ибо у хозяев нет средств на ремонт, не потому, что они не работали, а как раз наоборот - потому, что они работали до последнего на Государство, заброшенными глазницами - все дети вынуждены были бежать, ибо дома работать, в плане получать деньги, Право имеют только Коганы...



По "хлебу" - нас, сейчас 28 миллионов, из них 12 пенсионеры.

И каждый работающий - мечтает выехать с Украины.

Все реально понимают, что на чужбине далеко не рай, но голод не тётка.

Послемайданное восстановление "не туда пошло?"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.