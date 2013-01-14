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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00
The Show Must Go On
Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:21
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Предполагайте, только вначале проверьте, а потом выдавайте Ваши предположения. Только чего питерский, а не московский? И почему за деньгу? Очень даже бескорыстно))
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:29
Для московского слишком глуп и далёк.
Как раз в Питере люди попроще и исполнительнее.
А для "бескорыстного", хоть с малейшей вменяемостью из Горького есть "Волгарь".
- Ощутите разницу!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:38
Я ощущаю в Ваших текстах непомерное ЧСВ и влияние веществ))) Пишите, не отвлекайтесь
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:47
"Русский мир" давит? Вернее обезличивает?
Или понимание того, что может быть ещё хуже?
Рекомендую самостоятельно осмотреться и понять перспективы будущего.
И что, для этого в состоянии Вы сделать?
Кто, за чем, и почему стоит, и так происходит?
- Чей гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:14
YKK
Именно по этой причине я не вижу разницы между Плотницким и его земляком Яценюком.
Сразу напоминает Дальний Восток РФ, рабочих с Северной Кореи.....
Интересно, я так понимаю "они" берутся оформлять людям контракты на достойную работу за границей?
Со всеми социальными гарантиями?
Или тупо торговать рабами?
Странно, что до сих пор нет "Вы всё врёте!".
А модер удаляет под чистую.
Но ведь это не лажа!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:25
какое еще дерьмо всплывёт в ближайшее время...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:31
Kudrjavuy
Та же картинка, но уже с выше:
Каждый Коган придя ко власти обещает рай, но оказывается что всё его окружение - такое же "способное" и не доступное украинскому Правосудию.
Поэтому он вынужден строить "свои схемы" управления.
Теоретически "договариваться", но договариваться не с кем!
А восстановление Законности упирается в его собственные интересы.
Как мы видим:
Президент - решает.
Свора окружения - потрошит Украину.
Всё же понятие большинства, что счёт в Панаме, или где то ещё - кормит лучше, чем работа на Украину.
Народ - разбегается, кто может.
А кто не может собирает оружие - общаться на одном языке "со слугами народными".
Но, как ни странно в Киеве всё хорошо, это только от Карпат до Луганска Украина превращается в "лунную поверхность" - "Киев поднимается", офшоры полнятся,...- всё хорошо!
А Украина стоит, пугает пустыми глазницами хат - мазанок, с покосившимися крышами, ибо у хозяев нет средств на ремонт, не потому, что они не работали, а как раз наоборот - потому, что они работали до последнего на Государство, заброшенными глазницами - все дети вынуждены были бежать, ибо дома работать, в плане получать деньги, Право имеют только Коганы...
По "хлебу" - нас, сейчас 28 миллионов, из них 12 пенсионеры.
И каждый работающий - мечтает выехать с Украины.
Все реально понимают, что на чужбине далеко не рай, но голод не тётка.
Послемайданное восстановление "не туда пошло?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:47
какая метаморфоза с чудаком, дорвавшимся к кормушке.
Луценко: "Пленки Мельниченко - это операция ФСБ против украинского президента"
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50
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