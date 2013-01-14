совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать
Украина не расея?
челядь виновата?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:55
совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать
Украина не расея?
челядь виновата?
|