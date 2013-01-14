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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4189419041914192
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:55

совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать :mrgreen:
Украина не расея?
челядь виновата?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:49

  19yuriy91 написав:совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать :mrgreen:
Украина не расея?
челядь виновата?

К выборам, создаётся картинка всеобщего ликования - .....
Что у нас За праздник на носу?
- Акт злуки?
Вот кто то и будет играть Вождя, когда Враг официально Крым аннексировал, Донбасс топчет вражеский сапог.
А этим только "озабочены"...
Проблем больше не осталось, как праздновать воссоединение - когда страна разорвана,...
- Я не я, но в ОРДЛО то же чуть ли не каждую неделю по два официальных "народных гуляния" - ни чего не напоминает?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:54

  19yuriy91 написав:совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать :mrgreen:
Украина не расея?
челядь виновата?

Что за бюджетники?
Я уже 48 лет бюджетник и 12 лет пенсионер, после совка меня никуда никогда не свозили, пакеты с гречкой не предлагали.
Аж обидно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:57

Бразильский писатель Пауло Коэльо выразил поддержку лидеру партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко на съезде партии в Киеве.

Об этом он сообщил в видеообращении, показаном на съезде, передают Українські Новини.

"У нее есть харизма, еще и какая. Это очень сильная личность. Она прошла через множество испытаний. Юля - уникальная личность. Она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может руководить страной", - сказал он.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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