совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать
Украина не расея?
челядь виновата?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:55
совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать
Украина не расея?
челядь виновата?
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:49
К выборам, создаётся картинка всеобщего ликования - .....
Что у нас За праздник на носу?
- Акт злуки?
Вот кто то и будет играть Вождя, когда Враг официально Крым аннексировал, Донбасс топчет вражеский сапог.
А этим только "озабочены"...
Проблем больше не осталось, как праздновать воссоединение - когда страна разорвана,...
- Я не я, но в ОРДЛО то же чуть ли не каждую неделю по два официальных "народных гуляния" - ни чего не напоминает?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:54
Что за бюджетники?
Я уже 48 лет бюджетник и 12 лет пенсионер, после совка меня никуда никогда не свозили, пакеты с гречкой не предлагали.
Аж обидно
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:57
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 23 січ, 2019 07:53
и шо, даже када на антимайдан составами свозили и платили по несколько сотен в день не попали, не втиснулись ?
вот так невезуха....
этаж надо - никуда никогда не свозили, пакеты с гречкой не предлагали.
считай жисть зря.
мне, кстати, тоже, не довелось
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:08
Больше этим "бизнесом" страдают в Киеве - там он поставлен на поток.
Периферия в полной , простите полном безденежье - там всё в приказном порядке.
Впервые, в Донецке с платной за участие в митинге - столкнулся в 2014м году под СБУ.
Толпы бабушек, что работали и получали в месяц 1000 грн. бросились с энтузиазмом митинговать под СБУ в Донецке - за 200 грн.
Когда с ними предпринял попытку общаться, объяснять - те открыто и доступно, бесхитростно объяснили:
- Голод не тётка.
Поэтому, чем больше Украину рвут на части - способные и удачливые шакалы - тем больше появляется тех, кому терять уже нечего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:11
Вот-вот. И среди моих знакомых-бюджетников тоже сплошная невезуха.
Посему все эти истории про составы бюджетников - на 90% мифические.
PS. Безработные и нищие с периферии, о которых пишет Кудрявый - возможно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:18
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Мені здається всі ці розмови про завезення бюджетників виходять з перекручених даних . Дійсно - коли проводяться якісь масові заходи з першими особами держави - в бюджетних конторах формують списки тих , хто туди піде - їм дають запрошення і по запрошенню з паспортом пропускають ...
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:29
Да неее...!
у Старикана в мозгу ни как не проворачивается, что Первомайские демонстрации, на 9 Мая, на 7 октября,...
Были по правилу "Ми просимо - Ви мусите". С работы.
Он просто для себя не понял, что это такое "Административный ресурс" - и как им пользуются.................................................................................................
Хотя по его заявлениям и 48 лет отработал.
- Интересно на кого?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|