совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать
Украина не расея?
челядь виновата?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:55
совок наступает.
на сегодня поступила команда из Киева свозить из области, а может и не только, автобусами бюджетников.
праздновать
Украина не расея?
челядь виновата?
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:49
К выборам, создаётся картинка всеобщего ликования - .....
Что у нас За праздник на носу?
- Акт злуки?
Вот кто то и будет играть Вождя, когда Враг официально Крым аннексировал, Донбасс топчет вражеский сапог.
А этим только "озабочены"...
Проблем больше не осталось, как праздновать воссоединение - когда страна разорвана,...
- Я не я, но в ОРДЛО то же чуть ли не каждую неделю по два официальных "народных гуляния" - ни чего не напоминает?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:54
Что за бюджетники?
Я уже 48 лет бюджетник и 12 лет пенсионер, после совка меня никуда никогда не свозили, пакеты с гречкой не предлагали.
Аж обидно
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:57
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 23 січ, 2019 07:53
и шо, даже када на антимайдан составами свозили и платили по несколько сотен в день не попали, не втиснулись ?
вот так невезуха....
этаж надо - никуда никогда не свозили, пакеты с гречкой не предлагали.
считай жисть зря.
мне, кстати, тоже, не довелось
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:11
Вот-вот. И среди моих знакомых-бюджетников тоже сплошная невезуха.
Посему все эти истории про составы бюджетников - на 90% мифические.
PS. Безработные и нищие с периферии, о которых пишет Кудрявый - возможно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:18
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Мені здається всі ці розмови про завезення бюджетників виходять з перекручених даних . Дійсно - коли проводяться якісь масові заходи з першими особами держави - в бюджетних конторах формують списки тих , хто туди піде - їм дають запрошення і по запрошенню з паспортом пропускають ...
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:40
Фото разнарядок, спускаемых по районам, для прибытия на встречу предвыборного томос-тура, публикуются во многих СМИ. Может там и не бюджетники, съездить бесплатно в областной центр и пройтись по магазинам после митинга, возможно и небюджетник захочет.
Когда в Одессу приезжал Порошенко и выступал возле Дюка, то район огородили сетками рабица, и пускали только по спискам от проверенных общественных организаций и администраций, чтобы не задавались лишние вопросы.
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:48
никаких мифов
на антимайдан отправляли составы, не то шо по нескольку в день и каждый день, но, по крайней мере пару было из луганска.
ездили не по принуждению, добровольно набирали, ну может, добровольно-принудительно иногда.
шахтёры, бюджетники, просто бездельники (б.ыдло), желающие "заработать", для которых это была ещё и единственная возможность посетить столицу, да ещё и на халяву.
рассказывали разные, не связанные с собой люди, "принимавшие участие"
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 23 січ, 2019 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:53
знакомая работает в райадминистрации киев.обл. - на вчера была разнарядка - 2 автобуса
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