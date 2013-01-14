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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:06
19yuriy91 написав: Starikan написав: 19yuriy91 написав:
Вот-вот. И среди моих знакомых-бюджетников тоже сплошная невезуха.
Посему все эти истории про составы бюджетников - на 90% мифические.
PS. Безработные и нищие с периферии, о которых пишет Кудрявый - возможно.
никаких мифов
на антимайдан отправляли составы, не то шо по нескольку в день и каждый день, но, по крайней мере пару было из луганска.
ездили не по принуждению, добровольно набирали, ну может, добровольно-принудительно иногда.
шахтёры, бюджетники, просто бездельники (б.ыдло), желающие "заработать", для которых это была ещё и единственная возможность посетить столицу, да ещё и на халяву.
рассказывали разные, не связанные с собой люди, "принимавшие участие"
Нищие здесь ВСЕ!
Поэтому рабов, тупо с работы отправляли.
Ни когда не отправляли критические специальности - они словно рабы без денег так и работали.
Т.Е. - "это был праздник"
- На митинги в Киев, официально освобождены от рабского труда(тяжкого и без денег) - при чём возили, ещё и кормили - когда дома, хоть шаром покати.
Не по причине того, что не работали, а как раз наоборот по причине того, что много и честно работали.Это тот парадокс, что Вы не можете понять.
При чём, то, что я Вам объясняю, что на сегодня ситуация критически усугубилась.
Зря конечно мондер всё удаляет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:08
Puente написав:
Мені здається всі ці розмови про завезення бюджетників виходять з перекручених даних . Дійсно - коли проводяться якісь масові заходи з першими особами держави - в бюджетних конторах формують списки тих , хто туди піде - їм дають запрошення і по запрошенню з паспортом пропускають ...
Больше этим "бизнесом" страдают в Киеве - там он поставлен на поток.
Периферия в полной , простите полном безденежье - там всё в приказном порядке.
Впервые, в Донецке с платной за участие в митинге - столкнулся в 2014м году под СБУ.
Толпы бабушек, что работали и получали в месяц 1000 грн. бросились с энтузиазмом митинговать под СБУ в Донецке - за 200 грн.
Когда с ними предпринял попытку общаться, объяснять - те открыто и доступно, бесхитростно объяснили:
- Голод не тётка.
Поэтому, чем больше Украину рвут на части - способные и удачливые шакалы - тем больше появляется тех, кому терять уже нечего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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