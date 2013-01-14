Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:никаких мифов на антимайдан отправляли составы, не то шо по нескольку в день и каждый день, но, по крайней мере пару было из луганска. ездили не по принуждению, добровольно набирали, ну может, добровольно-принудительно иногда. шахтёры, бюджетники, просто бездельники (б.ыдло), желающие "заработать", для которых это была ещё и единственная возможность посетить столицу, да ещё и на халяву. рассказывали разные, не связанные с собой люди, "принимавшие участие"
Здесь нищие ВСЕ! Для Рабов - это был праздник! 1. Бастовать по Закону они не имели Права. 2. Отправляли далеко не критические специальности, основные рабы - они продолжали РАБОТАТЬ. Работать тяжко в шахтах - бесплатно, за обещания лучшей жизни. Лучшая жизнь наступала у тех, кто их загонял в шахты. 3. Дома, даже жрать нечего - а так даже кормили, поили. При чём голодные не по причине того, что это бездельники, а как раз наоборот по причине того, что они честно и тяжко РАБОТАЮТ на Государство. Именно с этой целью я предложил Вам на форуме отслеживать сегодняшнее состояние "Селидовугля", казённой структуры, входящей в десятку наибольших плательщиков налогов в Украине.
Этакий парадокс, который Вы не хотите, или не можете понять. При чём вся эта ситуация прямым текстом регулируется не на местах, а из Киева!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 23 січ, 2019 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Порошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — Колесников https://hvylya.net/news/digest/poroshen ... nikov.html Порошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — Колесников Народный депутат ВРУ Борис Колесников (фракция «Оппозиционный блок») раскритиковал бывших однопартийцев в лице Сергея Левочкина и Юрия Бойко и заявил, что именно они помогли Петру Порошенко стать президентом.
Об этом заявил в интервью, пишет Znaj.ua
«Это всё идет от Лёвочкина и другого номенклатурного шлака, который скопился в украинском парламенте. Хочу напомнить уважаемым читателям, как в России, так и в Украине, что Петр Алексеевич Порошенко, как это выяснилось только в 2016 году в венском суде, стал президентом только благодаря Фирташу, Левочкину и Бойко, которые отговорили от участия в президентской гонке ее лидера Виталия Кличко.
Так что Порошенко – это прямой их продукт. Все последующие 4 года они прожили на Банковой».
Также политик обратил внимание, что среди членов фракции Оппоблока, которую условно можно поделить на две группы — «промышленники» и бывшая номенклатура, Ефремов третий год в тюрьме, а Вилкул, Добкин и Новинский — под следствием. А в части бывшей номенклатуры, к которой принадлежат Левочкин и Бойко – все замечательно себя чувствуют. «На трех каналах Левочкина и его друзей – на «Интере», «112» и «NewsOne» Петр Порошенко и члены его команды просто прописались. Даже 5 канал в 2004 году не уделял столько внимания Виктору Ющенко, сколько эти три канала уделяют Петру Порошенко».
Далее, Колесников прокомментировал обвинения в «пророссийскости», которые также выдвигают в адрес группы «промышленников» ряд политиков и СМИ именующие себя прозападными. «Те, кто сегодня в Украине находятся при власти, не прозападные, а просемейные. Они все, что им под руку не попадется, тащат в семью. Такого типа политиков на Западе нет. Западный тип политика – это Дэвид Кэмерон. Смотрите, он был против Брекзита, но обещал по нему провести референдум. Провел. Проиграл. И, понимая, что большинство британцев за выход из Евросоюза, ушел в отставку, хотя мог и не делать этого. А наша украинская политика – это «Свадьба в Малиновке». Причем для нынешних украинских реалий это не художественное, а документальное кино. Ветер поменялся в одну сторону, все надели буденовки, а если в другую – то надели белогвардейские фуражки».
Не знаю, кто за него писал, но попал в точку. Предлагаю по этой классификации и далее классифицировать "этих" "слуг народных"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бразильский писатель Пауло Коэльо выразил поддержку лидеру партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко на съезде партии в Киеве.
Об этом он сообщил в видеообращении, показаном на съезде, передают Українські Новини.
"У нее есть харизма, еще и какая. Это очень сильная личность. Она прошла через множество испытаний. Юля - уникальная личность. Она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может руководить страной", - сказал он.
Бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написав у своєму Twitter.
"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо.
pesikot написав:Опять не перепутайте, на оккупированных территориях - "народная" республика, а здесь - "кровавая хунта, которая уничтожает русскоязычных"
Ну про"кровавую хунту" уже не актуально, говорите уже как есть: негодяи, воры, проходимцы, коррупционеры и криминал всех мастей, который в 2014 году в результате вооруженного захвата власти получили контроль над законодательной, исполнительной и судебной властью в Украине, и при поддержке неофашистских преступных группировок и ультра-правых сил занимается грабежом народа Украины, развалом государственных институтов, преследованием, убийствами инакомыслящих, уничтожением свободы слова, разжиганием межнациональной и религиозной розни. П.С. Мне вот интересно, под Вашим "ником", часом не сам Казанский, идиотские ролики которого, с не менее идиотскими комментариями Вы тут постоянно рекламируете?