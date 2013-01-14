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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4190419141924193
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:35

  19yuriy91 написав:никаких мифов
на антимайдан отправляли составы, не то шо по нескольку в день и каждый день, но, по крайней мере пару было из луганска.
ездили не по принуждению, добровольно набирали, ну может, добровольно-принудительно иногда.
шахтёры, бюджетники, просто бездельники (б.ыдло), желающие "заработать", для которых это была ещё и единственная возможность посетить столицу, да ещё и на халяву.
рассказывали разные, не связанные с собой люди, "принимавшие участие" :mrgreen:

Здесь нищие ВСЕ!
Для Рабов - это был праздник!
1. Бастовать по Закону они не имели Права.
2. Отправляли далеко не критические специальности, основные рабы - они продолжали РАБОТАТЬ. Работать тяжко в шахтах - бесплатно, за обещания лучшей жизни. Лучшая жизнь наступала у тех, кто их загонял в шахты.
3. Дома, даже жрать нечего - а так даже кормили, поили.
При чём голодные не по причине того, что это бездельники, а как раз наоборот по причине того, что они честно и тяжко РАБОТАЮТ на Государство. Именно с этой целью я предложил Вам на форуме отслеживать сегодняшнее состояние "Селидовугля", казённой структуры, входящей в десятку наибольших плательщиков налогов в Украине.

Этакий парадокс, который Вы не хотите, или не можете понять.
При чём вся эта ситуация прямым текстом регулируется не на местах, а из Киева!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 23 січ, 2019 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:07

Порошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — Колесников
https://hvylya.net/news/digest/poroshen ... nikov.html
Порошенко — это прямой продукт Левочкина, Бойко и Фирташа, — Колесников
Народный депутат ВРУ Борис Колесников (фракция «Оппозиционный блок») раскритиковал бывших однопартийцев в лице Сергея Левочкина и Юрия Бойко и заявил, что именно они помогли Петру Порошенко стать президентом.

Об этом заявил в интервью, пишет Znaj.ua

«Это всё идет от Лёвочкина и другого номенклатурного шлака, который скопился в украинском парламенте. Хочу напомнить уважаемым читателям, как в России, так и в Украине, что Петр Алексеевич Порошенко, как это выяснилось только в 2016 году в венском суде, стал президентом только благодаря Фирташу, Левочкину и Бойко, которые отговорили от участия в президентской гонке ее лидера Виталия Кличко.

Так что Порошенко – это прямой их продукт. Все последующие 4 года они прожили на Банковой».

Также политик обратил внимание, что среди членов фракции Оппоблока, которую условно можно поделить на две группы — «промышленники» и бывшая номенклатура, Ефремов третий год в тюрьме, а Вилкул, Добкин и Новинский — под следствием. А в части бывшей номенклатуры, к которой принадлежат Левочкин и Бойко – все замечательно себя чувствуют. «На трех каналах Левочкина и его друзей – на «Интере», «112» и «NewsOne» Петр Порошенко и члены его команды просто прописались. Даже 5 канал в 2004 году не уделял столько внимания Виктору Ющенко, сколько эти три канала уделяют Петру Порошенко».

Далее, Колесников прокомментировал обвинения в «пророссийскости», которые также выдвигают в адрес группы «промышленников» ряд политиков и СМИ именующие себя прозападными. «Те, кто сегодня в Украине находятся при власти, не прозападные, а просемейные. Они все, что им под руку не попадется, тащат в семью. Такого типа политиков на Западе нет. Западный тип политика – это Дэвид Кэмерон. Смотрите, он был против Брекзита, но обещал по нему провести референдум. Провел. Проиграл. И, понимая, что большинство британцев за выход из Евросоюза, ушел в отставку, хотя мог и не делать этого. А наша украинская политика – это «Свадьба в Малиновке». Причем для нынешних украинских реалий это не художественное, а документальное кино. Ветер поменялся в одну сторону, все надели буденовки, а если в другую – то надели белогвардейские фуражки».

Не знаю, кто за него писал, но попал в точку. Предлагаю по этой классификации и далее классифицировать "этих" "слуг народных" :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:03

Starikan
Рекомендую, хороший обзор.
https://gordonua.com/publications/fokin ... 67675.html
Правда букаФФ много.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:37

ПЛУТОВКА

  Starikan написав:
Бразильский писатель Пауло Коэльо выразил поддержку лидеру партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко на съезде партии в Киеве.

Об этом он сообщил в видеообращении, показаном на съезде, передают Українські Новини.

"У нее есть харизма, еще и какая. Это очень сильная личность. Она прошла через множество испытаний. Юля - уникальная личность. Она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может руководить страной", - сказал он.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написав у своєму Twitter.

"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-4697 ... ow_twitter

да уж......

И ТУТ ПРОДОЛЖЕНИЕ :mrgreen:

В ВО "Батькивщина" заявили, что фильм о кандидате в президенты Юлии Тимошенко с бразильским писателем Пауло Коэльо является биографическим, а не агитационным.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/23/7204686/

ЗВИЗДЕЦ
биографический фильм, да на съезде :D
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 24 січ, 2019 08:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

YKK написав:
  pesikot написав:Опять не перепутайте, на оккупированных территориях - "народная" республика, а здесь - "кровавая хунта, которая уничтожает русскоязычных"

Ну про"кровавую хунту" уже не актуально, говорите уже как есть: негодяи, воры, проходимцы, коррупционеры и криминал всех мастей, который в 2014 году в результате вооруженного захвата власти получили контроль над законодательной, исполнительной и судебной властью в Украине, и при поддержке неофашистских преступных группировок и ультра-правых сил занимается грабежом народа Украины, развалом государственных институтов, преследованием, убийствами инакомыслящих, уничтожением свободы слова, разжиганием межнациональной и религиозной розни.
П.С. Мне вот интересно, под Вашим "ником", часом не сам Казанский, идиотские ролики которого, с не менее идиотскими комментариями Вы тут постоянно рекламируете?


С луганска очень это видно.
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