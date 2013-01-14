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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4191419241934194
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:58

  19yuriy91 написав:есть инфа из предвыборных штабов, шо бойко техкандидат от юли.


Шутка хорошая )))
Именно Бойко будет оттягивать голоса у Порошенко )))

Бойко планировался в прошлом году быть техническим кандидатом от Порошенко, так как по опросам это был единственный из нескольких реальных, у которых Порошенко выигрывал во втором туре, поэтому Бойко оказывалось всякое содействие, его даже часто приглашали на каналы Порошенко для раскрутки, закрыли дело про вышки и тд.
Сейчас ситуация изменилась, непонятно попадет ли Петро во второй тур, поэтому тема техкандидата Бойко заглохла.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:11

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:есть инфа из предвыборных штабов, шо бойко техкандидат от юли.


Шутка хорошая )))
Именно Бойко будет оттягивать голоса у Порошенко )))

Бойко планировался в прошлом году быть техническим кандидатом от Порошенко, так как по опросам это был единственный из нескольких реальных, у которых Порошенко выигрывал во втором туре, поэтому Бойко оказывалось всякое содействие, его даже часто приглашали на каналы Порошенко для раскрутки, закрыли дело про вышки и тд.
Сейчас ситуация изменилась, непонятно попадет ли Петро во второй тур, поэтому тема техкандидата Бойко заглохла.

инфа была от юлиных.
бойковцы же жалуются про "несерьёзность" финансирования, что вроде подтверждает версию о "несерьёзности намерений".
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:16

  freeze написав:Собственно Коэльо не говорил, что поддерживает на выборах Юлю, эту тему несоответствия раздули пиарщики Порошенко..


В данном случае не суть важно говорили или нет.
Я о маркетинг-ходе.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:22

  justit написав:
  freeze написав:Собственно Коэльо не говорил, что поддерживает на выборах Юлю, эту тему несоответствия раздули пиарщики Порошенко..


В данном случае не суть важно говорили или нет.
Я о маркетинг-ходе.


Сценарий съезда был списан со съездов кандидатов в Президенты США, наверное Юлины пиарщики оттуда нанятые.
freeze
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