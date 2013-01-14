Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:есть инфа из предвыборных штабов, шо бойко техкандидат от юли.
Шутка хорошая ))) Именно Бойко будет оттягивать голоса у Порошенко )))
Бойко планировался в прошлом году быть техническим кандидатом от Порошенко, так как по опросам это был единственный из нескольких реальных, у которых Порошенко выигрывал во втором туре, поэтому Бойко оказывалось всякое содействие, его даже часто приглашали на каналы Порошенко для раскрутки, закрыли дело про вышки и тд. Сейчас ситуация изменилась, непонятно попадет ли Петро во второй тур, поэтому тема техкандидата Бойко заглохла.
19yuriy91 написав:есть инфа из предвыборных штабов, шо бойко техкандидат от юли.
Шутка хорошая ))) Именно Бойко будет оттягивать голоса у Порошенко )))
Бойко планировался в прошлом году быть техническим кандидатом от Порошенко, так как по опросам это был единственный из нескольких реальных, у которых Порошенко выигрывал во втором туре, поэтому Бойко оказывалось всякое содействие, его даже часто приглашали на каналы Порошенко для раскрутки, закрыли дело про вышки и тд. Сейчас ситуация изменилась, непонятно попадет ли Петро во второй тур, поэтому тема техкандидата Бойко заглохла.
инфа была от юлиных. бойковцы же жалуются про "несерьёзность" финансирования, что вроде подтверждает версию о "несерьёзности намерений".
19yuriy91 написав:есть инфа из предвыборных штабов, шо бойко техкандидат от юли.
если украинцы хотят хоть что-то изменить в стране и своей жизни надо всех замазанных политиков отправлять на свалку истории...
Ещё раз: Вы предлагаете украинцам скинуться и купить свой "политический проект"? Я для Вас не открою тайну, что основная часть "партий финансируется из -за рубежа"? При чём никто не скрывает факт принадлежности "партий" стране Агрессору? И почём будет от Вас?
Ау, где Старикан? - Хай даст определение, а Враг то где?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:есть инфа из предвыборных штабов, шо бойко техкандидат от юли.
если украинцы хотят хоть что-то изменить в стране и своей жизни надо всех замазанных политиков отправлять на свалку истории...
"Незамазанный политик" - это оксюморон.
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...
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