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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:26
У нас вероятно появился новый Модер - тупо удаляет.
Удаляет даже официальные части лекций по экономике, полит экономике, выдержки из Законодательных актов по стоимости "Политических проектов" на Рынке Украины.
По их принадлежности к офшорным компаниям.
УСЮ официалочку в утиль.?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:41
Тракторист написав: Starikan написав:
"Незамазанный политик" - это оксюморон.
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...
На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:51
Starikan написав: Тракторист написав: Starikan написав:
"Незамазанный политик" - это оксюморон.
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...
На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.
так может пора уже наступать на одни и теже грабли?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10
Тракторист написав: Starikan написав: Тракторист написав:
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...
На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.
так может пора уже наступать на одни и теже грабли?...
А я ни за кого не агитирую. Выбор широкий.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:31
Starikan написав:
Выбор широкий.
стоит ли искать жемчуг в куче дерьма?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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