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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:26
У нас вероятно появился новый Модер - тупо удаляет.
Удаляет даже официальные части лекций по экономике, полит экономике, выдержки из Законодательных актов по стоимости "Политических проектов" на Рынке Украины.
По их принадлежности к офшорным компаниям.
УСЮ официалочку в утиль.?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:41
Тракторист написав: Starikan написав:
"Незамазанный политик" - это оксюморон.
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...
На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:51
Starikan написав: Тракторист написав: Starikan написав:
"Незамазанный политик" - это оксюморон.
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...
На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.
так может пора уже наступать на одни и теже грабли?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10
Тракторист написав: Starikan написав: Тракторист написав:
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...
На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.
так может пора уже наступать на одни и теже грабли?...
А я ни за кого не агитирую. Выбор широкий.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:31
Starikan написав:
Выбор широкий.
стоит ли искать жемчуг в куче дерьма?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:51
В принципе здесь больше к Волгарю вопрос:
Найдите хоть одно отличие между "гавкающими мальчиками" и "контуженными девочками" - своим Геббельсом? Какая перспектива официального общения с представителями РФ - страны оккупанта?
И почему только сейчас, на пятый год войны, большинство это начинает понимать - Что с животными людской речью бесполезно общаться?(Японцы поняли это сразу их опускаем)
Кадры зачётные рекомендую к просмотру всем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:59
Тракторист написав:
стоит ли искать жемчуг в куче дерьма?..
Я так розумію, що перлині сьогодні дали 13 років заочно?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:14
lapay написав: Тракторист написав:
стоит ли искать жемчуг в куче дерьма?..
Я так розумію, що перлині сьогодні дали 13 років заочно?
интересно сколько дадут нынешнему? жаль только что тоже заочно, так как не позднее середины года он тоже сбежит...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:24
Тракторист написав:
интересно сколько дадут нынешнему?
Героїв України? Одну точно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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