Додано: Чет 24 січ, 2019 17:26

У нас вероятно появился новый Модер - тупо удаляет.

Удаляет даже официальные части лекций по экономике, полит экономике, выдержки из Законодательных актов по стоимости "Политических проектов" на Рынке Украины.

По их принадлежности к офшорным компаниям.

УСЮ официалочку в утиль.?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.