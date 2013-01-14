RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4193419441954196>
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:26

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

У нас вероятно появился новый Модер - тупо удаляет.
Удаляет даже официальные части лекций по экономике, полит экономике, выдержки из Законодательных актов по стоимости "Политических проектов" на Рынке Украины.
По их принадлежности к офшорным компаниям.
УСЮ официалочку в утиль.?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 20.09.12
Подякував: 607 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:41

  Тракторист написав:
  Starikan написав: "Незамазанный политик" - это оксюморон.
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...

На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15183
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1268 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:51

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав: "Незамазанный политик" - это оксюморон.
глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...

На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.

так может пора уже наступать на одни и теже грабли?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 06.08.08
Подякував: 223 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10

Вы об этом?
https://gordonua.com/publications/fokin ... 67675.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 20.09.12
Подякував: 607 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10

  Тракторист написав:
  Starikan написав:
  Тракторист написав:глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...

На остроумие я и не претендовал.
Это проверенная годами и не только в нашей стране истина.

так может пора уже наступать на одни и теже грабли?...

А я ни за кого не агитирую. Выбор широкий.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15183
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1268 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:31

  Starikan написав:Выбор широкий.

стоит ли искать жемчуг в куче дерьма?... :D
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 06.08.08
Подякував: 223 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:51

В принципе здесь больше к Волгарю вопрос:
Найдите хоть одно отличие между "гавкающими мальчиками" и "контуженными девочками" - своим Геббельсом? Какая перспектива официального общения с представителями РФ - страны оккупанта?
И почему только сейчас, на пятый год войны, большинство это начинает понимать - Что с животными людской речью бесполезно общаться?(Японцы поняли это сразу их опускаем)

Кадры зачётные рекомендую к просмотру всем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 20.09.12
Подякував: 607 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:стоит ли искать жемчуг в куче дерьма?..

Я так розумію, що перлині сьогодні дали 13 років заочно? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:14

  lapay написав:
  Тракторист написав:стоит ли искать жемчуг в куче дерьма?..

Я так розумію, що перлині сьогодні дали 13 років заочно? ;)

интересно сколько дадут нынешнему? жаль только что тоже заочно, так как не позднее середины года он тоже сбежит... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 06.08.08
Подякував: 223 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:интересно сколько дадут нынешнему?

Героїв України? Одну точно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4193419441954196>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15570
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 85761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.