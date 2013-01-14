lapay
Тракторист
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:24
lapay
Тракторист
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:38
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:58
Посмотрел одно ток-шоу...
Что сказать?
1. Договориться о совместном развитии страны можновладци не в состоянии. Масса противоречий и похоже отсутствие самого желания.
2. Во время войны с рфией требования к власть имущим по выполнению ими своей части функций в обществе должны быть ещё выше. А получается пока наоборот.
В принципе, если не будет усиления внешней угрозы, то всё, как обычно - ни плохо, ни хорошо. Только штукатурки добавилось))
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:19
Они не могут договориться по причине того, что ещё не всю Украину порвали по поместьям.
Обратного процесса не просто нет, а наоборот форсируется уничтожение экономики, что бы я так понимаю при следующей активизации РФ уже не могли противостоять ни кому.
- Сплошной "семейный бизнес".
- А .......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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