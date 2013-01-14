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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4193419441954196
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:58

Посмотрел одно ток-шоу...
Что сказать?
1. Договориться о совместном развитии страны можновладци не в состоянии. Масса противоречий и похоже отсутствие самого желания.
2. Во время войны с рфией требования к власть имущим по выполнению ими своей части функций в обществе должны быть ещё выше. А получается пока наоборот.

В принципе, если не будет усиления внешней угрозы, то всё, как обычно - ни плохо, ни хорошо. Только штукатурки добавилось))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:19

  detroytred написав:Посмотрел одно ток-шоу...
Что сказать?
1. Договориться о совместном развитии страны можновладци не в состоянии. Масса противоречий и похоже отсутствие самого желания.
2. Во время войны с рфией требования к власть имущим по выполнению ими своей части функций в обществе должны быть ещё выше. А получается пока наоборот.

В принципе, если не будет усиления внешней угрозы, то всё, как обычно - ни плохо, ни хорошо. Только штукатурки добавилось))

Они не могут договориться по причине того, что ещё не всю Украину порвали по поместьям.
Обратного процесса не просто нет, а наоборот форсируется уничтожение экономики, что бы я так понимаю при следующей активизации РФ уже не могли противостоять ни кому. Вона уже про трубу заявила, он месторождения реализовал, а землю не обналичил, а ещё заводов, но уже Ж/Д реализовали, Авиацию,.................
- Сплошной "семейный бизнес".
- А ....... 8)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:22

  detroytred написав:Посмотрел одно ток-шоу...
Что сказать?
1. Договориться о совместном развитии страны можновладци не в состоянии. Масса противоречий и похоже отсутствие самого желания.
2. Во время войны с рфией требования к власть имущим по выполнению ими своей части функций в обществе должны быть ещё выше. А получается пока наоборот.

В принципе, если не будет усиления внешней угрозы, то всё, как обычно - ни плохо, ни хорошо. Только штукатурки добавилось))

Согласен, только Вашего сдержанного оптимизма не разделяю. Страна, в которой все будет, как Вы сказали "ни плохо, ни хорошо", т.е никак, вырваться из этой ямы не сможет, а будет и дальше скатываться к религиозному мракобесию, национализму, нетерпимости и прочим плохим штукам. И штукатурка уже не спасет, так как дом уже сгнил, а новый строить не хотят, а всё штукатурят.
П.С. Скажите, какие настроения и предпочтения у населения, в свете предстоящих выборов. Кто фаворит у народа?
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:00

detroytred

не успел прочитать Ваше сообщение, удалённое, но занявшее 2 место в "Топ
ответов".
было бы любопытно прочесть, если есть возможность разместите здесь, может с этой ветки не удалят, да ещё и другие прочтут.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:17

YKK
Настроения и предпочтения соответствуют рейтингам, количеству и качеству кандидатов предвыборной гонки.
Манипуляции-с.

Хотя ИМХО большинству по барабану...
По разным причинам, но итог -- по барабану.

Кандидата, который смог бы объединить и, главное, убедить поверить себе, нет.
Немалая заслуга в последнем ПАПа.

Но это сугубо точечный взгляд. Обширной информацией не владею.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:25

Юрий91
Да там ничего такого не было.
Суть: какие условия создали можновладци работящим украинцам - такой и результат, такое и их поведение.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:29

  detroytred написав:Юрий91
Да там ничего такого не было.
Суть: какие условия создали можновладци работящим украинцам - такой и результат, такое и их поведение.

ясно.
так сказать - результат на лице :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:43

Олександре Миколайовичу, до чого конкретно ви ведете?
– До того, що коли я очолив Луганську СБУ, регулярно доповідав у Київ, кого з місцевих високопосадовців міліції, прокуратури тощо треба звільняти за підозрою у зв'язках із Росією. Київ не зняв. Луганську область утратили.


https://m.gordonua.com/ukr/publications ... 97363.html
detroytred
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  #<1 ... 4193419441954196
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