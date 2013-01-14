Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Посмотрел одно ток-шоу... Что сказать? 1. Договориться о совместном развитии страны можновладци не в состоянии. Масса противоречий и похоже отсутствие самого желания. 2. Во время войны с рфией требования к власть имущим по выполнению ими своей части функций в обществе должны быть ещё выше. А получается пока наоборот.
В принципе, если не будет усиления внешней угрозы, то всё, как обычно - ни плохо, ни хорошо. Только штукатурки добавилось))
detroytred написав:Посмотрел одно ток-шоу... Что сказать? 1. Договориться о совместном развитии страны можновладци не в состоянии. Масса противоречий и похоже отсутствие самого желания. 2. Во время войны с рфией требования к власть имущим по выполнению ими своей части функций в обществе должны быть ещё выше. А получается пока наоборот.
В принципе, если не будет усиления внешней угрозы, то всё, как обычно - ни плохо, ни хорошо. Только штукатурки добавилось))
Они не могут договориться по причине того, что ещё не всю Украину порвали по поместьям. Обратного процесса не просто нет, а наоборот форсируется уничтожение экономики, что бы я так понимаю при следующей активизации РФ уже не могли противостоять ни кому. Вона уже про трубу заявила, он месторождения реализовал, а землю не обналичил, а ещё заводов, но уже Ж/Д реализовали, Авиацию,................. - Сплошной "семейный бизнес". - А .......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Посмотрел одно ток-шоу... Что сказать? 1. Договориться о совместном развитии страны можновладци не в состоянии. Масса противоречий и похоже отсутствие самого желания. 2. Во время войны с рфией требования к власть имущим по выполнению ими своей части функций в обществе должны быть ещё выше. А получается пока наоборот.
В принципе, если не будет усиления внешней угрозы, то всё, как обычно - ни плохо, ни хорошо. Только штукатурки добавилось))
Согласен, только Вашего сдержанного оптимизма не разделяю. Страна, в которой все будет, как Вы сказали "ни плохо, ни хорошо", т.е никак, вырваться из этой ямы не сможет, а будет и дальше скатываться к религиозному мракобесию, национализму, нетерпимости и прочим плохим штукам. И штукатурка уже не спасет, так как дом уже сгнил, а новый строить не хотят, а всё штукатурят. П.С. Скажите, какие настроения и предпочтения у населения, в свете предстоящих выборов. Кто фаворит у народа?
не успел прочитать Ваше сообщение, удалённое, но занявшее 2 место в "Топ ответов". было бы любопытно прочесть, если есть возможность разместите здесь, может с этой ветки не удалят, да ещё и другие прочтут.
Олександре Миколайовичу, до чого конкретно ви ведете? – До того, що коли я очолив Луганську СБУ, регулярно доповідав у Київ, кого з місцевих високопосадовців міліції, прокуратури тощо треба звільняти за підозрою у зв'язках із Росією. Київ не зняв. Луганську область утратили.