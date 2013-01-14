Старикан
Что смущает?))
Если перед камерами можновладци не могут даже изобразить (сыграть на публику) даже просто желание, то за кулисами (камерой) тем более.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:43
Старикан
Что смущает?))
Если перед камерами можновладци не могут даже изобразить (сыграть на публику) даже просто желание, то за кулисами (камерой) тем более.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:54
Юрий91
Люди проглотили снятие запрета на отключение...
С 4 февраля проглотят расширение прав кредиторов (пришёл к нотариусу с документами и переписал майно! и госреестре зарегистрировал). И жильё! - без судового решения.
Когда есть ст. Конституции 4.
И главное есть харант оной.
Если это правда, то это капец...
Кстати, эксперты уже подготавливают к тому, что долги за коммуналку будут отдавать коллекторам.
Поезд ушёл...
Лотерея.
Попал в *прицел* случайно или умышленно - не важно, значит не повезло..
З.Ы. надзвичайни новини на ICTV - это сила. Сводки с фронта отдыхают.
Как этому ветерану со стояком.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:28
detroytred
ну тут же пишут - не треба скиглити!
надо самим что то делать, а не ждать, что власть сделает!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:59
Юрий91
Дед с коллекторами так и сделал. Достал ПМ и прострелил ногу первому и вся стая стразу ломанулась из квартиры.
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