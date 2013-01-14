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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4194419541964197
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:43

Старикан
Что смущает?))

Если перед камерами можновладци не могут даже изобразить (сыграть на публику) даже просто желание, то за кулисами (камерой) тем более.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:54

Юрий91
Люди проглотили снятие запрета на отключение...

С 4 февраля проглотят расширение прав кредиторов (пришёл к нотариусу с документами и переписал майно! и госреестре зарегистрировал). И жильё! - без судового решения.
Когда есть ст. Конституции 4.
И главное есть харант оной.

Если это правда, то это капец...

Кстати, эксперты уже подготавливают к тому, что долги за коммуналку будут отдавать коллекторам.

Поезд ушёл...
Лотерея.
Попал в *прицел* случайно или умышленно - не важно, значит не повезло..

З.Ы. надзвичайни новини на ICTV - это сила. Сводки с фронта отдыхают.

Как этому ветерану со стояком.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:28

detroytred
ну тут же пишут - не треба скиглити!
надо самим что то делать, а не ждать, что власть сделает! :evil:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:59

Юрий91
Дед с коллекторами так и сделал. Достал ПМ и прострелил ногу первому и вся стая стразу ломанулась из квартиры.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:27

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

" пришёл к нотариусу с документами и переписал майно!"

Откуда взять документы на чужое имущество?
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:07

justit
С документами о долге.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:11

  detroytred написав:Юрий91
Люди проглотили снятие запрета на отключение...

Ну да, не плати, всё равно же не отключат. Пусть сосед всё оплатит.

  detroytred написав:С 4 февраля проглотят расширение прав кредиторов (пришёл к нотариусу с документами и переписал майно! и госреестре зарегистрировал). И жильё! - без судового решения.
Когда есть ст. Конституции 4.
И главное есть харант оной.
Если это правда, то это капец...

Документы на квартиру у кредитора ? Откуда они у него ?

  detroytred написав:Кстати, эксперты уже подготавливают к тому, что долги за коммуналку будут отдавать коллекторам.

Вы про коллекторов страну не перепутали, ну случайно так ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:16

  Тракторист написав:глупость, причём не остроумная - это в очередной раз голосовать за тех кто нас обманывал на протяжении длительного времени...


Действительно. На протяжении десятилетий голосовать за регионалов всех мастей на всех уровнях власти. И всё равно, снова и снова голосовать за них.

  Тракторист написав:интересно сколько дадут нынешнему? жаль только что тоже заочно, так как не позднее середины года он тоже сбежит... :mrgreen:

О том что Порошенко сбежит, я слышу с 2014 года. На календаре 2019 год
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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