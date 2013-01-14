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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 січ, 2019 17:40
detroytred написав:
Юрий91
Люди проглотили снятие запрета на отключение...
С 4 февраля проглотят расширение прав кредиторов (пришёл к нотариусу с документами и переписал майно! и госреестре зарегистрировал). И жильё! - без судового решения.
Когда есть ст. Конституции 4.
И главное есть харант оной.
Если это правда, то это капец...
Для привыкших к совку - да.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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