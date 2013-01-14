И ведь дудели по всем каналам — воздержитесь от поездок на личном транспорте! Воспользуйтесь общественным или отложите поездки. Дело минутное — просчитать на интернетной карте маршрут поездки в трех вариантах! Или просто один раз не свозить дочку в бассейн. Стихия разыгралась, мать его! Форсмажор. На западе, кстати, так и делают — если совсем уж беда-беда, компании просто оповещают сотрудников, что рабочий день переносится, или просто списывается в убытки.

...

Но нарид негодует.

- Так убирать снег было надо!

- Так как, ..., убирать, если техника вместе с вами в тех же пробках стояла и беспомощно проблесками крутила! Четыреста единиц снегоуборочной техники торчали в заторах!

- Так надо было не в десять на уборку выезжать, а в три ночи!

- Так в три ночи убирать было еще нечего! А если бы они в три убрали — один ... до десяти бы еще снега насыпало, и они опять бы крутили мигалками в заторах!

- Так власти во всем виноваты!

- В чем?

- Во всем!

- И в том что ты тупой и хитровыебанный жлоб, живущий по принципу «все не поедут, а я проскочу» - тоже власти виноваты?



Нарид, мать его. Тот самый нарид — нижняя страта народа. В которой всем надо. И сичас. И непременно на машине. И непременно, когда печатными буквами, на двух языках, из каждого утюга КАПСЛОКОМ сказали: «Лучше не выезжать». Любой, кто более-менее знаком с логистикой знает, что при любом снижении скорости на одном участке трассы образуется затор по значительной ее протяженности.



Нарид. С ним бесполезно разговаривать. На каждый вопрос у него два ответа, и третий, запасной. Он всегда прав, даже ели вложился в МММ и просрал квартиру. Он всегда объяснит, почему он все сделал правильно, но не фартануло или происки врагов.