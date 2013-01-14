Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Юрий91 Люди проглотили снятие запрета на отключение... С 4 февраля проглотят расширение прав кредиторов (пришёл к нотариусу с документами и переписал майно! и госреестре зарегистрировал). И жильё! - без судового решения. Когда есть ст. Конституции 4. И главное есть харант оной. Если это правда, то это капец...
И ведь дудели по всем каналам — воздержитесь от поездок на личном транспорте! Воспользуйтесь общественным или отложите поездки. Дело минутное — просчитать на интернетной карте маршрут поездки в трех вариантах! Или просто один раз не свозить дочку в бассейн. Стихия разыгралась, мать его! Форсмажор. На западе, кстати, так и делают — если совсем уж беда-беда, компании просто оповещают сотрудников, что рабочий день переносится, или просто списывается в убытки. ... Но нарид негодует. - Так убирать снег было надо! - Так как, ..., убирать, если техника вместе с вами в тех же пробках стояла и беспомощно проблесками крутила! Четыреста единиц снегоуборочной техники торчали в заторах! - Так надо было не в десять на уборку выезжать, а в три ночи! - Так в три ночи убирать было еще нечего! А если бы они в три убрали — один ... до десяти бы еще снега насыпало, и они опять бы крутили мигалками в заторах! - Так власти во всем виноваты! - В чем? - Во всем! - И в том что ты тупой и хитровыебанный жлоб, живущий по принципу «все не поедут, а я проскочу» - тоже власти виноваты?
Нарид, мать его. Тот самый нарид — нижняя страта народа. В которой всем надо. И сичас. И непременно на машине. И непременно, когда печатными буквами, на двух языках, из каждого утюга КАПСЛОКОМ сказали: «Лучше не выезжать». Любой, кто более-менее знаком с логистикой знает, что при любом снижении скорости на одном участке трассы образуется затор по значительной ее протяженности.
Нарид. С ним бесполезно разговаривать. На каждый вопрос у него два ответа, и третий, запасной. Он всегда прав, даже ели вложился в МММ и просрал квартиру. Он всегда объяснит, почему он все сделал правильно, но не фартануло или происки врагов.
Я так понимаю, что вы кормитесь с антиукраинских сайтов.
В 2013м на Топазе было изготовлено всего одно изделие, но и оно не ушло. "Кольчуга" - это уже устаревшее изделие. Имеет ТТХ гораздо менее нового. Если и существовала возможность восстановления её производства, то не в Запорожье, а Днепре. На "ДМЗ" - это моё личное мнение, как бывавшего и там. Заявлялось, что производство возобновлено в Запорожье. Червоненко, как представитель Запорожья я думаю в курсе событий. А вся статейка основывается чисто на его Коментарии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:detroytred ну тут же пишут - не треба скиглити! надо самим что то делать, а не ждать, что власть сделает!
Ни что более, чем полит технологии.
Так вот, воровство шапок - это естественный процесс, в то время как последующее бахвальство этим позорным случаем - ничто иное, как попытка оправдать людоедство, используя для этого манипуляции общественным мнением. Потому что там, где воровство и кидалово - это норма, нет и не может быть претензий к тому, кто ворует шапки и конфеты. Бесплатно же, что вы как дети. Помните, совсем недавно всерьёз обсуждалась мысль о том, что вообще-то коррупция необходима украинскому государству, ибо без неё государство остановится. Вы думаете что-то изменилось? Я думаю не изменилось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.