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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4195419641974198
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:40

  detroytred написав:Юрий91
Люди проглотили снятие запрета на отключение...
С 4 февраля проглотят расширение прав кредиторов (пришёл к нотариусу с документами и переписал майно! и госреестре зарегистрировал). И жильё! - без судового решения.
Когда есть ст. Конституции 4.
И главное есть харант оной.
Если это правда, то это капец...

Для привыкших к совку - да.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:16

https://gorky-look.livejournal.com/279945.html
И ведь дудели по всем каналам — воздержитесь от поездок на личном транспорте! Воспользуйтесь общественным или отложите поездки. Дело минутное — просчитать на интернетной карте маршрут поездки в трех вариантах! Или просто один раз не свозить дочку в бассейн. Стихия разыгралась, мать его! Форсмажор. На западе, кстати, так и делают — если совсем уж беда-беда, компании просто оповещают сотрудников, что рабочий день переносится, или просто списывается в убытки.
...
Но нарид негодует.
- Так убирать снег было надо!
- Так как, ..., убирать, если техника вместе с вами в тех же пробках стояла и беспомощно проблесками крутила! Четыреста единиц снегоуборочной техники торчали в заторах!
- Так надо было не в десять на уборку выезжать, а в три ночи!
- Так в три ночи убирать было еще нечего! А если бы они в три убрали — один ... до десяти бы еще снега насыпало, и они опять бы крутили мигалками в заторах!
- Так власти во всем виноваты!
- В чем?
- Во всем!
- И в том что ты тупой и хитровыебанный жлоб, живущий по принципу «все не поедут, а я проскочу» - тоже власти виноваты?

Нарид, мать его. Тот самый нарид — нижняя страта народа. В которой всем надо. И сичас. И непременно на машине. И непременно, когда печатными буквами, на двух языках, из каждого утюга КАПСЛОКОМ сказали: «Лучше не выезжать». Любой, кто более-менее знаком с логистикой знает, что при любом снижении скорости на одном участке трассы образуется затор по значительной ее протяженности.

Нарид. С ним бесполезно разговаривать. На каждый вопрос у него два ответа, и третий, запасной. Он всегда прав, даже ели вложился в МММ и просрал квартиру. Он всегда объяснит, почему он все сделал правильно, но не фартануло или происки врагов.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:17

  Starikan написав:Я так понимаю, что вы кормитесь с антиукраинских сайтов.

Сей факт давно известен.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:17

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:Я так понимаю вопросы оборонки останутся на уровне броников...
https://varjag2007su.livejournal.com/2301873.html
Продали даже то, что нельзя было продавать....

Я так понимаю, что вы кормитесь с антиукраинских сайтов.

Не знаю, как НАТО, а Израилю "Кольчуга" была продана еще 30.03.2018 - https://defence-blog.com/army/israel-re ... ystem.html, США 07.12.2017 была продана 3D РЛС 36D6M1-1 (https://defence-blog.com/army/u-s-army- ... raine.html)
However, it is expected that the Ukrainian-made 3D mobile air-defense radar system could be used for technologies analysis and operational OPFOR training.


О defence-blog:
https://defence-blog.com/about-us
К антиукраинским сайтам его можно отнести только при очень большой воображении.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:20

  yanyura написав:Не знаю, как НАТО, а Израилю "Кольчуга" была продана еще 30.03.2018

Так все Кольчуги были проданы ещё в 2005 году Грузии. Откуда новые взялись ?
Или не были проданы тогда Грузии ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:35

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:Я так понимаю вопросы оборонки останутся на уровне броников...
https://varjag2007su.livejournal.com/2301873.html
Продали даже то, что нельзя было продавать....

Я так понимаю, что вы кормитесь с антиукраинских сайтов.

В 2013м на Топазе было изготовлено всего одно изделие, но и оно не ушло.
"Кольчуга" - это уже устаревшее изделие.
Имеет ТТХ гораздо менее нового.
Если и существовала возможность восстановления её производства, то не в Запорожье, а Днепре. На "ДМЗ" - это моё личное мнение, как бывавшего и там. :(
Заявлялось, что производство возобновлено в Запорожье.
Червоненко, как представитель Запорожья я думаю в курсе событий.
А вся статейка основывается чисто на его Коментарии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:48

  19yuriy91 написав:detroytred
ну тут же пишут - не треба скиглити!
надо самим что то делать, а не ждать, что власть сделает! :evil:

Ни что более, чем полит технологии.
Так вот, воровство шапок - это естественный процесс, в то время как последующее бахвальство этим позорным случаем - ничто иное, как попытка оправдать людоедство, используя для этого манипуляции общественным мнением. Потому что там, где воровство и кидалово - это норма, нет и не может быть претензий к тому, кто ворует шапки и конфеты. Бесплатно же, что вы как дети. Помните, совсем недавно всерьёз обсуждалась мысль о том, что вообще-то коррупция необходима украинскому государству, ибо без неё государство остановится. Вы думаете что-то изменилось? Я думаю не изменилось.

http://patrioty.org.ua/blogs/tam-hde-vo ... 64487.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 19:07

Kudrjavuy
Шапкокрад уже сбежал из Украины. Вы опоздали лет на 5.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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