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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:31
detroytred
А чем отличается этот горький лук от описанных ... жлобов?)))
Сам же написал в начале своего опуса *на западе в этом случае компании...*.
А у нас в этом случае разве компании оповещают сотрудников о переносе рабочего дня и т.п.?
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detroytred
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