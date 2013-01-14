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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4196419741984199
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:33

петро пиариться на всём, а народ уже заипался участвовать в пиаре.
вчера снова свозили с районов области, тока в белую церковь.
и повод то хороший -
Президент Порошенко в Белой Церкви встретил воинов 72 бригады и вручил им государственные награды

но уже надоело - это уже 4-й или 5-й раз за последнее время.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:16

19yuriy91
Давайте так
1 Або всі не піарятьс- або всі піаряться.
2 Якщо хтось піариться з допомогою гречки - то той хто піднімає тарифи і не роздає гречку - має право піаритись з Томосом і військовими.
3 Роздавачі гречки у випадку проходження до влади - роздану гречку собі повернуть.
Томос і Армія залишаться в Україні.

То хто тут більш правий?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:20

  budivelnik написав:19yuriy91
Давайте так
1 Або всі не піарятьс- або всі піаряться.
2 Якщо хтось піариться з допомогою гречки - то той хто піднімає тарифи і не роздає гречку - має право піаритись з Томосом і військовими.
3 Роздавачі гречки у випадку проходження до влади - роздану гречку собі повернуть.
Томос і Армія залишаться в Україні.

То хто тут більш правий?

пиаряться все, накую бюджетников таскать на свои пиары.
19yuriy91
 
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  #<1 ... 4196419741984199
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