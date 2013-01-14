вчера снова свозили с районов области, тока в белую церковь.
и повод то хороший -
Президент Порошенко в Белой Церкви встретил воинов 72 бригады и вручил им государственные награды
но уже надоело - это уже 4-й или 5-й раз за последнее время.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:33
петро пиариться на всём, а народ уже заипался участвовать в пиаре.
вчера снова свозили с районов области, тока в белую церковь.
и повод то хороший -
но уже надоело - это уже 4-й или 5-й раз за последнее время.
Додано: Нед 27 січ, 2019 11:16
19yuriy91
Давайте так
1 Або всі не піарятьс- або всі піаряться.
2 Якщо хтось піариться з допомогою гречки - то той хто піднімає тарифи і не роздає гречку - має право піаритись з Томосом і військовими.
3 Роздавачі гречки у випадку проходження до влади - роздану гречку собі повернуть.
Томос і Армія залишаться в Україні.
То хто тут більш правий?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 27 січ, 2019 11:20
пиаряться все, накую бюджетников таскать на свои пиары.
Додано: Нед 27 січ, 2019 11:49
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Совкова традиція. Хто б не був наступним, навіть Гриценко з Зеленським - будуть робити так само.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:01
Тут справа не в традиціях, тут справа в технологіях
1 Лікарі і вчителі вже отримали свої дивіденти від проведених реформ... ( може не усі і не в повному обсязі) - але отримали, гріх не скористатись можливістю на фоні позитивних змін покращити свій рейтинг
2 Лікарі і вчителі- це ті категорії які найчастіше спілкуються з населенням ( ще священники , )- гріх не скористатись вікном можливостей і не отримати максимальну кількість безкоштовних агітаторів...
При цьому
Всі інші також використовують свої сильні сторони і приховують слабі.
Тимошенко забуває сказати , що зменшення ціни газу в рази призведе до збільшення дефіциту як бюджету загалом так і пенсійного Фонду зокрема - тобто інфляція при зменшенні пенсій
Мураєв з Бойко і Медведчуком ( і частково з Зеленським) забувають сказати що мир який вони обіцяють принести це капітуляція з створенням в Україні аналога росії - такий собі маленький концтабір де існує всього одна думка лідера, а всі інші думки будуть погашені силою..
Таким чином
а - не має в світі абсолюту
б - кожен вибирає те що найбільш потрібно йому
ПС
Дуже легко обіцяти - бо ніхто не зможе спрогнозувати виконаєш ти свої обіцянки в майбутньому чи ні
Дуже важко проводити агітацію на вже виконаних обіцянках... - Порошенко вибрав шлях показу того що вже зробив... при цьому чітко усвідомлюючи що 70% будуть заявляти що
а - він зробив не все
б - він зробив не так
в - треба було зробити більше
....
я - .....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:26
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Особливо лікарі - сам спостерігав, як три старих, і не дуже, лікарки, у трьох одним пальцем півгодини заповнювали одну картку. Що вони при цьому казали про реформу - не буду повторювати.
Я не буду стверждувати, що на мітинги до Порошенко бюджетники їдуть під великим примусом, але це однозначно совкова традиція, бо на Заході такого немає. Ну, армія на парадах, то окремо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:45
Є статистика- а є вислови трьох лікарок....
1 Якщо вони втрьох заповнювали одну медкарту- то їм місце не в лікарні а під парканом
З такими фахівцями жодна реформа не допоможе їм краще жити
2 Статистика каже про різке збільшення доходів вчителів середньої школи і сімейних лікарів.
Те що сума в 8000 для вчителів( після мінімалки в 2000 ) і 12000 для сімейних лікарів ( після 3000) - не викликає в них подяки - це питання їх виховання, а не політиків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:57
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Просто людям за 50 важко навчитись друкувати, а за 70 навіть користуватись мобільним. Хоча це не означає, що реформи не потрібні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:07
ноги целовать?
а зачем тада политики идут во владу, если не для улучшения жизни народа, страны?
на западе это и есть основой для переизбрания.
ПЕРЕИЗБРАНИЕ - вот и вся благодарность, как, пример, меркельша.
как то от вас совком попахивает зачастую.....
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