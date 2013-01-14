Додано: Нед 27 січ, 2019 12:01

lapay написав: 19yuriy91 написав: пиаряться все, накую бюджетников таскать на свои пиары. пиаряться все, накую бюджетников таскать на свои пиары. Совкова традиція. Хто б не був наступним, навіть Гриценко з Зеленським - будуть робити так само. Совкова традиція. Хто б не був наступним, навіть Гриценко з Зеленським - будуть робити так само.

Тут справа не в традиціях, тут справа в технологіях1 Лікарі і вчителі вже отримали свої дивіденти від проведених реформ... ( може не усі і не в повному обсязі) - але отримали, гріх не скористатись можливістю на фоні позитивних змін покращити свій рейтинг2 Лікарі і вчителі- це ті категорії які найчастіше спілкуються з населенням ( ще священники , )- гріх не скористатись вікном можливостей і не отримати максимальну кількість безкоштовних агітаторів...Всі інші також використовують свої сильні сторони і приховують слабі.Тимошенко забуває сказати , що зменшення ціни газу в рази призведе до збільшення дефіциту як бюджету загалом так і пенсійного Фонду зокрема - тобто інфляція при зменшенні пенсійМураєв з Бойко і Медведчуком ( і частково з Зеленським) забувають сказати що мир який вони обіцяють принести це капітуляція з створенням в Україні аналога росії - такий собі маленький концтабір де існує всього одна думка лідера, а всі інші думки будуть погашені силою..а - не має в світі абсолютуб - кожен вибирає те що найбільш потрібно йомуДуже легко обіцяти - бо ніхто не зможе спрогнозувати виконаєш ти свої обіцянки в майбутньому чи ніДуже важко проводити агітацію на вже виконаних обіцянках... - Порошенко вибрав шлях показу того що вже зробив... при цьому чітко усвідомлюючи що 70% будуть заявляти щоа - він зробив не всеб - він зробив не такв - треба було зробити більше....я - .....