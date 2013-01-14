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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:17
detroytred написав: Starikan написав:
Когда есть ст. Конституции 4.
И главное есть харант оной.
Если это правда, то это капец...
Для привыкших к совку - да.
Нет!
Для привыкших к совку капец был с падением совка.
Им уже давно капец))
Сейчас же капец светит другим законопослушным гражданам.
Рассчитывающим, что совок должно было заменить главенство европейской законности и концепция государства всеобщего благосостояния.
У нас законы совковые.
Да, и при чем тут ст. 4 Конституции?
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:20
detroytred написав:detroytred
А чем отличается этот горький лук от описанных ... жлобов?)))
Сам же написал в начале своего опуса *на западе в этом случае компании...*.
А у нас в этом случае разве компании оповещают сотрудников о переносе рабочего дня и т.п.?
Опус не об этом, а о том, что можно было в данном случае обойтись общественным транспортом.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:28
lapay написав: budivelnik написав:
Лікарі і вчителі вже отримали свої дивіденти від проведених реформ... ( може не усі і не в повному обсязі) - але отримали, гріх не скористатись можливістю на фоні позитивних змін покращити свій рейтинг
Особливо лікарі - сам спостерігав, як три старих, і не дуже, лікарки, у трьох одним пальцем півгодини заповнювали одну картку. Що вони при цьому казали про реформу - не буду повторювати.
Панове, нельзя ориентироваться на такой контингент.
Я именно это и имел в виду, когда писал, что реформы начнутся, когда совки уйдут естественным путем (вспоминая пророка Моисея).
Какое бы замечательное начальство ни было, реализуют его задумки так называемые "простые люди". А чтобы их "переделать" - нужны поколения.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:54
Хе-хе...
Фишка в том и состоит, что эффективные керивныки не ждут естественного изменения условий, способствующих реализации их целей, а находят инструменты и методы для работы с тем, что есть.
То есть с имеющимся народом достигают поставленных целей.
Находят, так сказать, подходы и ключики...
В благоприятном сезоне получить хороший урожай и посредственность может.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:07
Старикан
Сорри.
Ст. 47, а не 4
* Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.*
Если совковые, то нужно сначала изменить на иные.
Но суть-то в том, что в условиях, когда суды, прокуратура, полиция, харант)) пока не в состоянии обеспечить качественную защиту прав граждан, то расширять права кредиторов, поставщиков коммун. услуг и т.д. -- это, мягко говоря, усиление грабежа граждан.
И эти самые совковые законы пока хоть формально являлись защитой этих самых граждан.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:18
Старикан
Опус именно об этом!
Автор пенял на низкую сознательность граждан.
Видно ожидал от них того же, что и комми (от строителей коммунизма)).
При этом автор сам указал, как это решается на западе - переносом, предоставлением отгула и т.п.
З.Ы. в Штатах не ждали созревания сознательности, например, по налогам, а подобрали инструмент решения - серьёзную ответственность.
И так по иным вопросам.
Застеклил окна и пр.
Возлагать всю ответственность на исполнителя и низшее звено -- это отговорки.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:28
Так це очевидно - за невиконані обіцянки може бути тільки політична відповідальність. Імпічмент чи карна відповідальність тільки за брехню під присягою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:21
19yuriy91 написав:
петро пиариться на всём, а народ уже заипался участвовать в пиаре.
Воскресение 27.01, вечер 20:20, по Новому каналу Зеленский 2 раза себя PR'ил за последние полчаса. О том, как они на Youtube всё покажут
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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