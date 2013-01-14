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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4197419841994200
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:17

  detroytred написав:
  Starikan написав:
Когда есть ст. Конституции 4.
И главное есть харант оной.
Если это правда, то это капец...

Для привыкших к совку - да.

Нет!
Для привыкших к совку капец был с падением совка.
Им уже давно капец))
Сейчас же капец светит другим законопослушным гражданам.
Рассчитывающим, что совок должно было заменить главенство европейской законности и концепция государства всеобщего благосостояния.

У нас законы совковые.
Да, и при чем тут ст. 4 Конституции?
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:20

  detroytred написав:detroytred
А чем отличается этот горький лук от описанных ... жлобов?)))
Сам же написал в начале своего опуса *на западе в этом случае компании...*.
А у нас в этом случае разве компании оповещают сотрудников о переносе рабочего дня и т.п.?

Опус не об этом, а о том, что можно было в данном случае обойтись общественным транспортом.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:28

  lapay написав:
  budivelnik написав:Лікарі і вчителі вже отримали свої дивіденти від проведених реформ... ( може не усі і не в повному обсязі) - але отримали, гріх не скористатись можливістю на фоні позитивних змін покращити свій рейтинг

Особливо лікарі - сам спостерігав, як три старих, і не дуже, лікарки, у трьох одним пальцем півгодини заповнювали одну картку. Що вони при цьому казали про реформу - не буду повторювати. :)

Панове, нельзя ориентироваться на такой контингент.
Я именно это и имел в виду, когда писал, что реформы начнутся, когда совки уйдут естественным путем (вспоминая пророка Моисея).
Какое бы замечательное начальство ни было, реализуют его задумки так называемые "простые люди". А чтобы их "переделать" - нужны поколения.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:54

Хе-хе...

Фишка в том и состоит, что эффективные керивныки не ждут естественного изменения условий, способствующих реализации их целей, а находят инструменты и методы для работы с тем, что есть.
То есть с имеющимся народом достигают поставленных целей.
Находят, так сказать, подходы и ключики...

В благоприятном сезоне получить хороший урожай и посредственность может.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:07

Старикан
Сорри.
Ст. 47, а не 4
* Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.*

Если совковые, то нужно сначала изменить на иные.

Но суть-то в том, что в условиях, когда суды, прокуратура, полиция, харант)) пока не в состоянии обеспечить качественную защиту прав граждан, то расширять права кредиторов, поставщиков коммун. услуг и т.д. -- это, мягко говоря, усиление грабежа граждан.
И эти самые совковые законы пока хоть формально являлись защитой этих самых граждан.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:18

Старикан
Опус именно об этом!
Автор пенял на низкую сознательность граждан.
Видно ожидал от них того же, что и комми (от строителей коммунизма)).

При этом автор сам указал, как это решается на западе - переносом, предоставлением отгула и т.п.

З.Ы. в Штатах не ждали созревания сознательности, например, по налогам, а подобрали инструмент решения - серьёзную ответственность.
И так по иным вопросам.
Застеклил окна и пр.

Возлагать всю ответственность на исполнителя и низшее звено -- это отговорки.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:28

  yanyura написав:https://ukranews.com/news/101588-sud-re ... -programmu

Т.ч. обещать кандидаты могут что угодно на вполне законном основании (постановление ВАСУ), все равно никакой ответственности за их невыполнение не будет.

Так це очевидно - за невиконані обіцянки може бути тільки політична відповідальність. Імпічмент чи карна відповідальність тільки за брехню під присягою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:21

  19yuriy91 написав:петро пиариться на всём, а народ уже заипался участвовать в пиаре.

Воскресение 27.01, вечер 20:20, по Новому каналу Зеленский 2 раза себя PR'ил за последние полчаса. О том, как они на Youtube всё покажут
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:34

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:петро пиариться на всём, а народ уже заипался участвовать в пиаре.

Воскресение 27.01, вечер 20:20, по Новому каналу Зеленский 2 раза себя PR'ил за последние полчаса. О том, как они на Youtube всё покажут

ишо раз.
пиариться никто не запрещает, без этого никак, надо ж себя рекламировать - выборы ведь.
накуя бюджетников за собой таскать.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:48

  19yuriy91 написав:накуя бюджетников за собой таскать.


Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал.
Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.
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