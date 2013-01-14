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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4198419942004201
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:05

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:накуя бюджетников за собой таскать.


Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал.
Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.

ото ж и петро.....
с одной стороны любит показать себя эдаким современным гейропейским либералом, приверженцем их и ценностей, и сторонник борьбы с "тяжёлым наследием" и его негативными проявлениями :D , а с другой - нечистоплотный совок махровый.
двуликий Анус :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:24

  lapay написав:Особливо лікарі - сам спостерігав, як три старих, і не дуже, лікарки, у трьох одним пальцем півгодини заповнювали одну картку.


Нажаль невміння працювати на рівні простого юзера - то є дуже прикро.

Хоча, я чув, що інформаційна система, що її впроваджено було - дуже неоптимізована з точки зору "юзер френдлі".
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