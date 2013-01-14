|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:05
freeze написав: 19yuriy91 написав:
накуя бюджетников за собой таскать.
Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал.
Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.
ото ж и петро.....
с одной стороны любит показать себя эдаким современным гейропейским либералом, приверженцем их и ценностей, и сторонник борьбы с "тяжёлым наследием" и его негативными проявлениями
, а с другой - нечистоплотный совок махровый.
двуликий Анус
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:24
lapay написав:
Особливо лікарі - сам спостерігав, як три старих, і не дуже, лікарки, у трьох одним пальцем півгодини заповнювали одну картку.
Нажаль невміння працювати на рівні простого юзера - то є дуже прикро.
Хоча, я чув, що інформаційна система, що її впроваджено було - дуже неоптимізована з точки зору "юзер френдлі".
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4902
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:18
Сложно, даже здесь, общаясь уже ряд лет нет общего понимания.
Вероятно мне придется вернуться к уже осуждённой теме на примере интересующих каждого О коррупции навязанной "свыше", на примере субсидии:
1. Соискатель субсидии имел право только обратиться за получением Субсидии - все остальные операции обязана была исполнять социальная служба(районного масштаба).
2. Социальная служба работает по постанове НКРЕКП №220, где прямым текстом указанно: что для назначения субсидии, окромя усих параметров необходима "справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей многоквартирных домов"(электрических, газовых, тбо, и др.)
3. В результате соц служба признаёт факт претендента на Субсидию и выдаёт её, но за исключением "на отопление" - по причине отсутствия у соискателя "справки".
4. Потребитель столкнувшись впервые в жизни с такой трактовкой - в ауте. У него есть договор с поставщиком (электроэнергии, газа, ТБО,...) Договор обоюдно выполняется претензий ни у кого друг к другу в рамках спора нет.
3. За год до Вступления в силу Потановы №220 - на Законодательном уровне Законодатель отменяет Закон Украины, где вменялось поставщику электроэнергии(газа, тбо, и пр.) - каждые пол года проводить как минимум осмотр сетей на пригодность.(я Вам напомню, что счётчик Вашего потребления есть уже собственность энергопоставляющей компании). И составлять Акт о "Состоянии внутридомовых и внешних сетей", на основании чего вести их эксплуатацию.
4. Социальная служба(районная) - есть подструктура Мисцэвых Рад! Теперь в горсовете Вам прямым текстом - они к этому не имеют отношения, а со своей стороны, в рамках другой постановы(например) НКРЕКП №498 уже узаконили ситуацию и Ваши Законные Права. Но до справок и ревизии сетей в результате наступившего пакращання они практически не имеют отношения.
5. Поставщик энергии то-же в грудь себя бъёт и говорит, что он честно Исполняет условия подписанного Договора.(хотя пока его я не трогаю - там кидалово похлеще)
6. Контролирующие органы - а с ними знаком не по наслышке, за попытку обобрать меня по полной(что в рамках наших законов они имеют Право - "просто так"), я их наказал очень сильно на городском уровне, они лишились возможности "просто так - грабить любого" в городе."Пускают слюни ниже пояса" - прямым текстом "нас жестко придержали!"
- первое слово "фас!" и каждый житель многоквартирного дома в Украине будет нам платить("что бы жить") - ибо он не ведая того уже Законодательно в списках нарушителей.
Схемка была создана под создание третьей структуры - которая теперь за Ваши деньги будет контролировать условия поставки. И Ваши потуги сейчас разбиваются только в причину одну "деньги" - сморящие уже поделили "краюху" и "бизнес", просто население Украины материально не готовое вкусить прелести.
Вмешательство "Місцевих Рад" на исполнение "Законов" - заблокировано положением о контроле за "не целевого использования бюджетных средств" - т.е. любое их вмешательство в данную ситуацию будет бить прежде всего по их бюджету, а это уже конкретная уголовная статья, что в условиях военного положения(по факту) - "заставляет задуматься."
И... "пишите письма дядюшке Волкову" - 24х летнему преуспевающему главе НКРЕКП Украины, бывшему менеджеру Рошен в РФ!Но, что бы "не было чего" именно "Киеву" списываются долги по коммунальным долгам!
- Боливар не вынесет двоих!
О.Генри
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 28 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6276
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:40
19yuriy91 написав: freeze написав: 19yuriy91 написав:
накуя бюджетников за собой таскать.
Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал.
Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.
ото ж и петро.....
с одной стороны любит показать себя эдаким современным гейропейским либералом, приверженцем их и ценностей, и сторонник борьбы с "тяжёлым наследием" и его негативными проявлениями
, а с другой - нечистоплотный совок махровый.
двуликий Анус
Сегодня ВСЁ Законодательно регламентировано и урегулировано.
Коррупция - единственный метод управления, влияния на процессы, что только развивается.- Тем самым население в каждом случае в "вагоне некурящих"
- По великой странности именно уКРАИНЦЫ, как желающие Жить по Законам своего Государства исключены из процесса их трактовки.
Закон Украины № 7562 от 2011 года!
- Пишите дяде письма!
- На ... "Они" Вертели всех!
Отсюда каждый принятый "Закон на благо" имеет конкретно обратную цель. Что противоречит Конституции Украины(по деятельности ВР и КМУ) и именно под "благими" целями они пишутся на "Пакращання".
А "под шумок" форсируются "Семейные интересы".
Именно с этой целью я Вам выставил официальное свидетельство бывшего Президента Украины Ющенко, что население Украины реально и трезво понимает роль и деятельность правящих институтов государственной власти Украины.
Размер "доверия" к ним.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6276
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:55
Именно Закон Украины № 7562 от 2011 года!
Явился проигранным в Суде деле "О невыполнении Януковочем предвыборных обещаний", именно этот "Закон" делает беспочвенным любые претензии к правящим кланам, о полной ...опе, в результате их деятельности, и т.д.
Именно на выполнение этой деятельности Рева вынуждено выступает, словно порно-актёр, да бы не было чего похлеще.
Именно с этой целью форсируется приватизация и вывод активов из под юрисдикции Украины - ибо все хорошо понимают, что за "дела" когда-то нужно будет держать ответ.
- Именно с учётом этого Законодательство Украины превращено в грязное болото, где стоит один вопрос: "Деньги", Правосудие - "Деньги", Здравоохранение - "Деньги", Правопорядок - "Деньги",...... и т.д.
- именно по этой причине любые претензии к "Выборным лицам" беспочвенны - "Они делали, что могли".
Поэтому любые кликушества "Кандидатов" - ни что более, чем узаконенные "напёрстки" - продажей "Политических проектов" и гарантией ненаказания за обман.
А "выборы" по существу превращены в обыкновенное "хлеба и зрелищ", для населения - дабы в руки не брали чего потяжелее. Пока "уважаемые люди" делают своё "Дело".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6276
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|15625
|
|
|183
|86005
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|6136
|
|