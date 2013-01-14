Додано: Пон 28 січ, 2019 12:18

"заставляет задуматься."

Но, что бы "не было чего" именно "Киеву" списываются долги по коммунальным долгам!

- Боливар не вынесет двоих!

Сложно, даже здесь, общаясь уже ряд лет нет общего понимания.Вероятно мне придется вернуться к уже осуждённой теме на примере интересующих каждого1. Соискатель субсидии имел право только обратиться за получением Субсидии - все остальные операции обязана была исполнять социальная служба(районного масштаба).2. Социальная служба работает по постанове НКРЕКП №220, где прямым текстом указанно: что для назначения субсидии, окромя усих параметров необходима "справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей многоквартирных домов"(электрических, газовых, тбо, и др.)3. В результате соц служба признаёт факт претендента на Субсидию и выдаёт её, но за исключением "на отопление" - по причине отсутствия у соискателя "справки".4. Потребитель столкнувшись впервые в жизни с такой трактовкой - в ауте. У него есть договор с поставщиком (электроэнергии, газа, ТБО,...) Договор обоюдно выполняется претензий ни у кого друг к другу в рамках спора нет.3. За год до Вступления в силу Потановы №220 - на Законодательном уровне Законодатель отменяет Закон Украины, где вменялось поставщику электроэнергии(газа, тбо, и пр.) - каждые пол года проводить как минимум осмотр сетей на пригодность.(я Вам напомню, что счётчик Вашего потребления есть уже собственность энергопоставляющей компании). И составлять Акт о "Состоянии внутридомовых и внешних сетей", на основании чего вести их эксплуатацию.4. Социальная служба(районная) - есть подструктура Мисцэвых Рад! Теперь в горсовете Вам прямым текстом - они к этому не имеют отношения, а со своей стороны, в рамках другой постановы(например) НКРЕКП №498 уже узаконили ситуацию и Ваши Законные Права. Но до справок и ревизии сетей в результате наступившего пакращання они практически не имеют отношения.5. Поставщик энергии то-же в грудь себя бъёт и говорит, что он честно Исполняет условия подписанного Договора.(хотя пока его я не трогаю - там кидалово похлеще)6. Контролирующие органы - а с ними знаком не по наслышке, за попытку обобрать меня по полной(что в рамках наших законов они имеют Право - "просто так"), я их наказал очень сильно на городском уровне, они лишились возможности "просто так - грабить любого" в городе.Схемка была создана под создание третьей структуры - которая теперь за Ваши деньги будет контролировать условия поставки. И Ваши потуги сейчас разбиваются только в причину одну "деньги" - сморящие уже поделили "краюху" и "бизнес", просто население Украины материально не готовое вкусить прелести.Вмешательство "Місцевих Рад" на исполнение "Законов" - заблокировано положением о контроле за "не целевого использования бюджетных средств" - т.е. любое их вмешательство в данную ситуацию будет бить прежде всего по их бюджету, а это уже конкретная уголовная статья, что в условиях военного положения(по факту) -И... "пишите письма дядюшке Волкову" - 24х летнему преуспевающему главе НКРЕКП Украины, бывшему менеджеру Рошен в РФ!О.Генри