Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:накуя бюджетников за собой таскать.
Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал. Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.
ото ж и петро..... с одной стороны любит показать себя эдаким современным гейропейским либералом, приверженцем их и ценностей, и сторонник борьбы с "тяжёлым наследием" и его негативными проявлениями , а с другой - нечистоплотный совок махровый. двуликий Анус
Сложно, даже здесь, общаясь уже ряд лет нет общего понимания.
Вероятно мне придется вернуться к уже осуждённой теме на примере интересующих каждого О коррупции навязанной "свыше", на примере субсидии:
1. Соискатель субсидии имел право только обратиться за получением Субсидии - все остальные операции обязана была исполнять социальная служба(районного масштаба).
2. Социальная служба работает по постанове НКРЕКП №220, где прямым текстом указанно: что для назначения субсидии, окромя усих параметров необходима "справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей многоквартирных домов"(электрических, газовых, тбо, и др.)
3. В результате соц служба признаёт факт претендента на Субсидию и выдаёт её, но за исключением "на отопление" - по причине отсутствия у соискателя "справки".
4. Потребитель столкнувшись впервые в жизни с такой трактовкой - в ауте. У него есть договор с поставщиком (электроэнергии, газа, ТБО,...) Договор обоюдно выполняется претензий ни у кого друг к другу в рамках спора нет.
3. За год до Вступления в силу Потановы №220 - на Законодательном уровне Законодатель отменяет Закон Украины, где вменялось поставщику электроэнергии(газа, тбо, и пр.) - каждые пол года проводить как минимум осмотр сетей на пригодность.(я Вам напомню, что счётчик Вашего потребления есть уже собственность энергопоставляющей компании). И составлять Акт о "Состоянии внутридомовых и внешних сетей", на основании чего вести их эксплуатацию.
4. Социальная служба(районная) - есть подструктура Мисцэвых Рад! Теперь в горсовете Вам прямым текстом - они к этому не имеют отношения, а со своей стороны, в рамках другой постановы(например) НКРЕКП №498 уже узаконили ситуацию и Ваши Законные Права. Но до справок и ревизии сетей в результате наступившего пакращання они практически не имеют отношения.
5. Поставщик энергии то-же в грудь себя бъёт и говорит, что он честно Исполняет условия подписанного Договора.(хотя пока его я не трогаю - там кидалово похлеще)
6. Контролирующие органы - а с ними знаком не по наслышке, за попытку обобрать меня по полной(что в рамках наших законов они имеют Право - "просто так"), я их наказал очень сильно на городском уровне, они лишились возможности "просто так - грабить любого" в городе. "Пускают слюни ниже пояса" - прямым текстом "нас жестко придержали!" - первое слово "фас!" и каждый житель многоквартирного дома в Украине будет нам платить("что бы жить") - ибо он не ведая того уже Законодательно в списках нарушителей.
Схемка была создана под создание третьей структуры - которая теперь за Ваши деньги будет контролировать условия поставки. И Ваши потуги сейчас разбиваются только в причину одну "деньги" - сморящие уже поделили "краюху" и "бизнес", просто население Украины материально не готовое вкусить прелести.
Вмешательство "Місцевих Рад" на исполнение "Законов" - заблокировано положением о контроле за "не целевого использования бюджетных средств" - т.е. любое их вмешательство в данную ситуацию будет бить прежде всего по их бюджету, а это уже конкретная уголовная статья, что в условиях военного положения(по факту) - "заставляет задуматься."
И... "пишите письма дядюшке Волкову" - 24х летнему преуспевающему главе НКРЕКП Украины, бывшему менеджеру Рошен в РФ!
Но, что бы "не было чего" именно "Киеву" списываются долги по коммунальным долгам! - Боливар не вынесет двоих! О.Генри
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:накуя бюджетников за собой таскать.
Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал. Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.
ото ж и петро..... с одной стороны любит показать себя эдаким современным гейропейским либералом, приверженцем их и ценностей, и сторонник борьбы с "тяжёлым наследием" и его негативными проявлениями , а с другой - нечистоплотный совок махровый. двуликий Анус
Сегодня ВСЁ Законодательно регламентировано и урегулировано. Коррупция - единственный метод управления, влияния на процессы, что только развивается. - Тем самым население в каждом случае в "вагоне некурящих" - По великой странности именно уКРАИНЦЫ, как желающие Жить по Законам своего Государства исключены из процесса их трактовки. Закон Украины № 7562 от 2011 года! - Пишите дяде письма! - На ... "Они" Вертели всех! Отсюда каждый принятый "Закон на благо" имеет конкретно обратную цель. Что противоречит Конституции Украины(по деятельности ВР и КМУ) и именно под "благими" целями они пишутся на "Пакращання". А "под шумок" форсируются "Семейные интересы".
Именно с этой целью я Вам выставил официальное свидетельство бывшего Президента Украины Ющенко, что население Украины реально и трезво понимает роль и деятельность правящих институтов государственной власти Украины. Размер "доверия" к ним.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны "Нормандской четверки" – Украина, РФ, Франция и Германия. Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ
19yuriy91 написав:Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны "Нормандской четверки" – Украина, РФ, Франция и Германия. Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ
История уже имеет такой прецедент: Это урегулирование ситуации в Северной Кореи. Именно Китай и СССР - под видом "Нас там нет" разбили войска США, что шли с мандатом ООН.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.