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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4199420042014202>
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:05

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:накуя бюджетников за собой таскать.


Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал.
Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.

ото ж и петро.....
с одной стороны любит показать себя эдаким современным гейропейским либералом, приверженцем их и ценностей, и сторонник борьбы с "тяжёлым наследием" и его негативными проявлениями :D , а с другой - нечистоплотный совок махровый.
двуликий Анус :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:24

  lapay написав:Особливо лікарі - сам спостерігав, як три старих, і не дуже, лікарки, у трьох одним пальцем півгодини заповнювали одну картку.


Нажаль невміння працювати на рівні простого юзера - то є дуже прикро.

Хоча, я чув, що інформаційна система, що її впроваджено було - дуже неоптимізована з точки зору "юзер френдлі".
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:18

Сложно, даже здесь, общаясь уже ряд лет нет общего понимания.

Вероятно мне придется вернуться к уже осуждённой теме на примере интересующих каждого О коррупции навязанной "свыше", на примере субсидии:

1. Соискатель субсидии имел право только обратиться за получением Субсидии - все остальные операции обязана была исполнять социальная служба(районного масштаба).

2. Социальная служба работает по постанове НКРЕКП №220, где прямым текстом указанно: что для назначения субсидии, окромя усих параметров необходима "справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей многоквартирных домов"(электрических, газовых, тбо, и др.)

3. В результате соц служба признаёт факт претендента на Субсидию и выдаёт её, но за исключением "на отопление" - по причине отсутствия у соискателя "справки".

4. Потребитель столкнувшись впервые в жизни с такой трактовкой - в ауте. У него есть договор с поставщиком (электроэнергии, газа, ТБО,...) Договор обоюдно выполняется претензий ни у кого друг к другу в рамках спора нет.

3. За год до Вступления в силу Потановы №220 - на Законодательном уровне Законодатель отменяет Закон Украины, где вменялось поставщику электроэнергии(газа, тбо, и пр.) - каждые пол года проводить как минимум осмотр сетей на пригодность.(я Вам напомню, что счётчик Вашего потребления есть уже собственность энергопоставляющей компании). И составлять Акт о "Состоянии внутридомовых и внешних сетей", на основании чего вести их эксплуатацию.

4. Социальная служба(районная) - есть подструктура Мисцэвых Рад! Теперь в горсовете Вам прямым текстом - они к этому не имеют отношения, а со своей стороны, в рамках другой постановы(например) НКРЕКП №498 уже узаконили ситуацию и Ваши Законные Права. Но до справок и ревизии сетей в результате наступившего пакращання они практически не имеют отношения.

5. Поставщик энергии то-же в грудь себя бъёт и говорит, что он честно Исполняет условия подписанного Договора.(хотя пока его я не трогаю - там кидалово похлеще)

6. Контролирующие органы - а с ними знаком не по наслышке, за попытку обобрать меня по полной(что в рамках наших законов они имеют Право - "просто так"), я их наказал очень сильно на городском уровне, они лишились возможности "просто так - грабить любого" в городе.
"Пускают слюни ниже пояса" - прямым текстом "нас жестко придержали!"
- первое слово "фас!" и каждый житель многоквартирного дома в Украине будет нам платить("что бы жить") - ибо он не ведая того уже Законодательно в списках нарушителей.

Схемка была создана под создание третьей структуры - которая теперь за Ваши деньги будет контролировать условия поставки. И Ваши потуги сейчас разбиваются только в причину одну "деньги" - сморящие уже поделили "краюху" и "бизнес", просто население Украины материально не готовое вкусить прелести.

Вмешательство "Місцевих Рад" на исполнение "Законов" - заблокировано положением о контроле за "не целевого использования бюджетных средств" - т.е. любое их вмешательство в данную ситуацию будет бить прежде всего по их бюджету, а это уже конкретная уголовная статья, что в условиях военного положения(по факту) - "заставляет задуматься."

:mrgreen: И... "пишите письма дядюшке Волкову" - 24х летнему преуспевающему главе НКРЕКП Украины, бывшему менеджеру Рошен в РФ!

Но, что бы "не было чего" именно "Киеву" списываются долги по коммунальным долгам!
- Боливар не вынесет двоих! О.Генри
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:40

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:накуя бюджетников за собой таскать.


Совковые методы руководства никуда не делись. Это называется тот самый знаменитый админресурс. По-моему, на излёте каденции только Ющенко его не использовал.
Но у этих товарищей сколько не спрашивай про бюджетников всё равно суть вопроса не поймут.

ото ж и петро.....
с одной стороны любит показать себя эдаким современным гейропейским либералом, приверженцем их и ценностей, и сторонник борьбы с "тяжёлым наследием" и его негативными проявлениями :D , а с другой - нечистоплотный совок махровый.
двуликий Анус :mrgreen:

Сегодня ВСЁ Законодательно регламентировано и урегулировано.
Коррупция - единственный метод управления, влияния на процессы, что только развивается.
- Тем самым население в каждом случае в "вагоне некурящих"
- По великой странности именно уКРАИНЦЫ, как желающие Жить по Законам своего Государства исключены из процесса их трактовки.
Закон Украины № 7562 от 2011 года!
- Пишите дяде письма!
- На ... "Они" Вертели всех!
Отсюда каждый принятый "Закон на благо" имеет конкретно обратную цель. Что противоречит Конституции Украины(по деятельности ВР и КМУ) и именно под "благими" целями они пишутся на "Пакращання".
А "под шумок" форсируются "Семейные интересы". :?

Именно с этой целью я Вам выставил официальное свидетельство бывшего Президента Украины Ющенко, что население Украины реально и трезво понимает роль и деятельность правящих институтов государственной власти Украины.
Размер "доверия" к ним.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:15

Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны "Нормандской четверки" – Украина, РФ, Франция и Германия.
Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... bassa.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:29

  19yuriy91 написав:Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны "Нормандской четверки" – Украина, РФ, Франция и Германия.
Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... bassa.html

История уже имеет такой прецедент:
Это урегулирование ситуации в Северной Кореи.
Именно Китай и СССР - под видом "Нас там нет" разбили войска США, что шли с мандатом ООН.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:32

Re: э-э-э

Эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook покинул Чёрное море через пролив Босфор. Об этом говорится в заявлении 6-го флота ВМС США.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:44

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны "Нормандской четверки" – Украина, РФ, Франция и Германия.
Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... bassa.html

История уже имеет такой прецедент:
Это урегулирование ситуации в Северной Кореи.
Именно Китай и СССР - под видом "Нас там нет" разбили войска США, что шли с мандатом ООН.


Міг би і не коментувати. Всі і так в курсі що Ти фсбешна падаль.

Адже лише Вам не вигідна успішна Україна.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:02

  Первый написав:Адже лише Вам не вигідна успішна Україна.

Именно с этой целью
Нам стоит определиться с тем, как каждый будет использовать в Украине свои способности.
На благо Украины и своей семьи.
А не по "понятиям".
Отдельно хочу напомнить - взгляд Южно корейцев, на внутреннее состояние с коррупцией я выложил с "фантастическим фильмом" из Ю.К.
- Состояние коррупции сравнимо с домайданным в Украине.

Голову в песок прятать глупо - Люди вынуждены бежать.

И если "реформы" и "рост Экономики" отображается в потребности новых рабочих рук, финансовом благосостоянии населения, то ситуация с нами - плачевна. Здесь не кого обвинять, а предпринимать конкретные шаги.
Какие и как мы здесь обсуждаем.
При чём фактическое состояние дел можно трактовать только как восстановление прежнего курса. С осторожными шагами в "банковском деле"...
"Сразу и всем!" - это только у Шарикова получалось - Чем и закончилось.
Как раз нам это и стоит открыто обсуждать. :oops:
А не создавать новые условия нетерпимости. :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:40

Хотели конкретику?
- Получили? - более некуда на Законодательном уровне.
- И снова "Вы всё врёте!"
- Это Право Модера удалять любой пост без объяснения.
Что не обсуждаемо.
При чём я воздерживаюсь от комментариев или выставления на всеобщее обозрение куда более серьёзных вопросов.

- Видишь суслика?
- Нет.
- А он есть!
(ДМБ)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4199420042014202>
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