никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:37
никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:40
"НКРЕКП, Постанова від 30.10.2014 № 220 "Про встановлення граничного рівня оплати купованої на ОРЕ електричної енергії для ПАТ "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля""
"НКРЕКП, Постанова від 26.02.2015 № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню""
"НКРЕКП, Постанова від 23.02.2016 № 220 "Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, виданих КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО""
"НКРЕКП, Постанова від 22.02.2018 № 220 "Про проведення позапланової перевірки ПРАТ "ПЕЕМ «ЦЕК""
Ни в одной постанове этого не сказано.
Далее пошёл какой-то голимый бред, невежество, феерия и местечковое долбоклюйство. Заява+декларация подаются на субсидию.
Дмитрий Вовк, а не какой не Волков. 24 года ему было в 2013 году.
А сейчас уже 2019 и с 2018 года НКРЕКП возглавляет КРИВЕНКО Оксана Олександрівна
Конкретики вы не привели никакой, всё на уровне сплетен бабушек под подъездом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:44
Вот часть регионалов и отправили туда. Жаль, что не всех.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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