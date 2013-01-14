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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4199420042014202
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:37

  yanyura написав:Т.ч. обещать кандидаты могут что угодно на вполне законном основании (постановление ВАСУ), все равно никакой ответственности за их невыполнение не будет.

никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:40

  Kudrjavuy написав:Сложно, даже здесь, общаясь уже ряд лет нет общего понимания.

Вероятно мне придется вернуться к уже осуждённой теме на примере интересующих каждого О коррупции навязанной "свыше", на примере субсидии:

1. Соискатель субсидии имел право только обратиться за получением Субсидии - все остальные операции обязана была исполнять социальная служба(районного масштаба).

2. Социальная служба работает по постанове НКРЕКП №220, где прямым текстом указанно: что для назначения субсидии, окромя усих параметров необходима "справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей многоквартирных домов"(электрических, газовых, тбо, и др.)


"НКРЕКП, Постанова від 30.10.2014 № 220 "Про встановлення граничного рівня оплати купованої на ОРЕ електричної енергії для ПАТ "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля""

"НКРЕКП, Постанова від 26.02.2015 № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню""

"НКРЕКП, Постанова від 23.02.2016 № 220 "Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, виданих КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО""

"НКРЕКП, Постанова від 22.02.2018 № 220 "Про проведення позапланової перевірки ПРАТ "ПЕЕМ «ЦЕК""

Ни в одной постанове этого не сказано.

  Kudrjavuy написав:3. В результате соц служба признаёт факт претендента на Субсидию и выдаёт её, но за исключением "на отопление" - по причине отсутствия у соискателя "справки".


Далее пошёл какой-то голимый бред, невежество, феерия и местечковое долбоклюйство. Заява+декларация подаются на субсидию.

  Kudrjavuy написав: :mrgreen: И... "пишите письма дядюшке Волкову" - 24х летнему преуспевающему главе НКРЕКП Украины, бывшему менеджеру Рошен в РФ!

Дмитрий Вовк, а не какой не Волков. 24 года ему было в 2013 году.
А сейчас уже 2019 и с 2018 года НКРЕКП возглавляет КРИВЕНКО Оксана Олександрівна

  Kudrjavuy написав:Хотели конкретику?
- Получили? - более некуда на Законодательном уровне.

Конкретики вы не привели никакой, всё на уровне сплетен бабушек под подъездом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:44

  Тракторист написав:никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...

Вот часть регионалов и отправили туда. Жаль, что не всех.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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  #<1 ... 4199420042014202
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