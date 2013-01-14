Додано: Пон 28 січ, 2019 21:05

Kudrjavuy

Вы привели какой-то непонятный скрин. Что он подтверждает ? кому он что подтверждает ?

Вы привели изначально 220 постанову. Постановы с таким номером есть, но не про то, о чём вы говорите. Вы путаете фамилии и года.

Прекращайте употреблять тяжёлую наркоту

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось