никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:37
никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:40
"НКРЕКП, Постанова від 30.10.2014 № 220 "Про встановлення граничного рівня оплати купованої на ОРЕ електричної енергії для ПАТ "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля""
"НКРЕКП, Постанова від 26.02.2015 № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню""
"НКРЕКП, Постанова від 23.02.2016 № 220 "Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, виданих КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО""
"НКРЕКП, Постанова від 22.02.2018 № 220 "Про проведення позапланової перевірки ПРАТ "ПЕЕМ «ЦЕК""
Ни в одной постанове этого не сказано.
Далее пошёл какой-то голимый бред, невежество, феерия и местечковое долбоклюйство. Заява+декларация подаются на субсидию.
Дмитрий Вовк, а не какой не Волков. 24 года ему было в 2013 году.
А сейчас уже 2019 и с 2018 года НКРЕКП возглавляет КРИВЕНКО Оксана Олександрівна
Конкретики вы не привели никакой, всё на уровне сплетен бабушек под подъездом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:44
Вот часть регионалов и отправили туда. Жаль, что не всех.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:22
Эта жежешечка даже не антиукраинский сайт, там излияния шизофренички.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:22
Это трактовка уже 16го года.
В переводе это звучит: Хочешь субсидию?
- Найми кого нибудь, что бы он дал тебе справку(Это мягкая трактовка)
- по субсидии на электроэнергию(для отопления).
Сожалею, но основной трактовки Постановы №220 НКРЕКП для Соц служб не сохранилось - там "красивый" перечень регламентации для соц служб.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:46
Да не напрягайтесь, уже давно понятно, что к Украине вы не имеете никакого отношения.
Вы путаете ссылки, путаете фамилии, постановления не знаете.
Почему-то россиянам тема субсидий стоит поперёк горла. Ими написаны тонны текста о том, что цена коммуналки уничтожает украинцев. Но субсидии есть и они работают. Потерять субсидию можно, если скрыть доходы или вообще не платить коммуналку.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:58
Вы всё же определитесь:
1. Вы всё врёте!-?
2. Вы работаете на ФСБ!-?
Например этот случай с вашими комментариями я вынужден трактовать, как откровенную провокацию - достаточно далёкого.
Трактовку уже дал.
Выводы - сделал, хочу, что бы видели это ФСЕ.
Конечно было бы большое желание, если бы кто то из соц служб подтвердил сказанное.
Вам же предоставлено выдержку из Судебного Решения(Ухвалы)
Где Суд, для поиска общего понимания ссылается на третий нормативно-правовой Акт.
Поднимать и искать документы для изучения Вами законодательных и регламентационных специальных Актов Украины - ну Вы меня простите.
Это форум, о том, "Как мы живём и будем жить с ОРДЛО", при чём на форуме финанс.
- я бы сказал конкретнее, "где и как на бабки кидают"(злой юмор, в руку дающему не плюют - от неё скромно отворачиваются)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:05
Kudrjavuy
Вы привели какой-то непонятный скрин. Что он подтверждает ? кому он что подтверждает ?
Вы привели изначально 220 постанову. Постановы с таким номером есть, но не про то, о чём вы говорите. Вы путаете фамилии и года.
Прекращайте употреблять тяжёлую наркоту
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:12
По причине высокодоходного бизнеса на торговле "Политическими проектами".
- За деньги Вам пообещают рай при жизни.
- Значит это "кому то" выгодно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:14
Kudrjavuy
Это моё самоё любимое.
1) не платили за отопление
2) отопление отключено
3) грелись электричеством
4) захотели получить субсидию за отопление электричеством. Не нашли ничего лучшего, как подали в суд
5) суд отказал, что логично.
Я вам давно писал, коммуналку надо платить.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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