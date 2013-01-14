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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4200420142024203>
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:37

  yanyura написав:Т.ч. обещать кандидаты могут что угодно на вполне законном основании (постановление ВАСУ), все равно никакой ответственности за их невыполнение не будет.

никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:40

  Kudrjavuy написав:Сложно, даже здесь, общаясь уже ряд лет нет общего понимания.

Вероятно мне придется вернуться к уже осуждённой теме на примере интересующих каждого О коррупции навязанной "свыше", на примере субсидии:

1. Соискатель субсидии имел право только обратиться за получением Субсидии - все остальные операции обязана была исполнять социальная служба(районного масштаба).

2. Социальная служба работает по постанове НКРЕКП №220, где прямым текстом указанно: что для назначения субсидии, окромя усих параметров необходима "справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей многоквартирных домов"(электрических, газовых, тбо, и др.)


"НКРЕКП, Постанова від 30.10.2014 № 220 "Про встановлення граничного рівня оплати купованої на ОРЕ електричної енергії для ПАТ "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля""

"НКРЕКП, Постанова від 26.02.2015 № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню""

"НКРЕКП, Постанова від 23.02.2016 № 220 "Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, виданих КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО""

"НКРЕКП, Постанова від 22.02.2018 № 220 "Про проведення позапланової перевірки ПРАТ "ПЕЕМ «ЦЕК""

Ни в одной постанове этого не сказано.

  Kudrjavuy написав:3. В результате соц служба признаёт факт претендента на Субсидию и выдаёт её, но за исключением "на отопление" - по причине отсутствия у соискателя "справки".


Далее пошёл какой-то голимый бред, невежество, феерия и местечковое долбоклюйство. Заява+декларация подаются на субсидию.

  Kudrjavuy написав: :mrgreen: И... "пишите письма дядюшке Волкову" - 24х летнему преуспевающему главе НКРЕКП Украины, бывшему менеджеру Рошен в РФ!

Дмитрий Вовк, а не какой не Волков. 24 года ему было в 2013 году.
А сейчас уже 2019 и с 2018 года НКРЕКП возглавляет КРИВЕНКО Оксана Олександрівна

  Kudrjavuy написав:Хотели конкретику?
- Получили? - более некуда на Законодательном уровне.

Конкретики вы не привели никакой, всё на уровне сплетен бабушек под подъездом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:44

  Тракторист написав:никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...

Вот часть регионалов и отправили туда. Жаль, что не всех.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:22

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:Я так понимаю вопросы оборонки останутся на уровне броников...
https://varjag2007su.livejournal.com/2301873.html
Продали даже то, что нельзя было продавать....

Я так понимаю, что вы кормитесь с антиукраинских сайтов.


Эта жежешечка даже не антиукраинский сайт, там излияния шизофренички.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:22

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Сложно, даже здесь, общаясь уже ряд лет нет общего понимания.

Вероятно мне придется вернуться к уже осуждённой теме на примере интересующих каждого О коррупции навязанной "свыше", на примере субсидии:

1. Соискатель субсидии имел право только обратиться за получением Субсидии - все остальные операции обязана была исполнять социальная служба(районного масштаба).

2. Социальная служба работает по постанове НКРЕКП №220, где прямым текстом указанно: что для назначения субсидии, окромя усих параметров необходима "справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей многоквартирных домов"(электрических, газовых, тбо, и др.)


"НКРЕКП, Постанова від 30.10.2014 № 220 "Про встановлення граничного рівня оплати купованої на ОРЕ електричної енергії для ПАТ "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля""

"НКРЕКП, Постанова від 26.02.2015 № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню""

"НКРЕКП, Постанова від 23.02.2016 № 220 "Про переоформлення ліцензій на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, виданих КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО""

"НКРЕКП, Постанова від 22.02.2018 № 220 "Про проведення позапланової перевірки ПРАТ "ПЕЕМ «ЦЕК""

Ни в одной постанове этого не сказано.

  Kudrjavuy написав:3. В результате соц служба признаёт факт претендента на Субсидию и выдаёт её, но за исключением "на отопление" - по причине отсутствия у соискателя "справки".


Далее пошёл какой-то голимый бред, невежество, феерия и местечковое долбоклюйство. Заява+декларация подаются на субсидию.

  Kudrjavuy написав: :mrgreen: И... "пишите письма дядюшке Волкову" - 24х летнему преуспевающему главе НКРЕКП Украины, бывшему менеджеру Рошен в РФ!

Дмитрий Вовк, а не какой не Волков. 24 года ему было в 2013 году.
А сейчас уже 2019 и с 2018 года НКРЕКП возглавляет КРИВЕНКО Оксана Олександрівна

  Kudrjavuy написав:Хотели конкретику?
- Получили? - более некуда на Законодательном уровне.

Конкретики вы не привели никакой, всё на уровне сплетен бабушек под подъездом

Это трактовка уже 16го года.
Зображення
В переводе это звучит: Хочешь субсидию?
- Найми кого нибудь, что бы он дал тебе справку(Это мягкая трактовка)
- по субсидии на электроэнергию(для отопления).

Сожалею, но основной трактовки Постановы №220 НКРЕКП для Соц служб не сохранилось - там "красивый" перечень регламентации для соц служб.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:46

  Kudrjavuy написав:В переводе это звучит: Хочешь субсидию?
- Найми кого нибудь, что бы он дал тебе справку(Это мягкая трактовка)
- по субсидии на электроэнергию(для отопления).

Да не напрягайтесь, уже давно понятно, что к Украине вы не имеете никакого отношения.
Вы путаете ссылки, путаете фамилии, постановления не знаете.
Почему-то россиянам тема субсидий стоит поперёк горла. Ими написаны тонны текста о том, что цена коммуналки уничтожает украинцев. Но субсидии есть и они работают. Потерять субсидию можно, если скрыть доходы или вообще не платить коммуналку.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:58

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:В переводе это звучит: Хочешь субсидию?
- Найми кого нибудь, что бы он дал тебе справку(Это мягкая трактовка)
- по субсидии на электроэнергию(для отопления).

Да не напрягайтесь, уже давно понятно, что к Украине вы не имеете никакого отношения.
Вы путаете ссылки, путаете фамилии, постановления не знаете.
Почему-то россиянам тема субсидий стоит поперёк горла. Ими написаны тонны текста о том, что цена коммуналки уничтожает украинцев. Но субсидии есть и они работают. Потерять субсидию можно, если скрыть доходы или вообще не платить коммуналку.

Вы всё же определитесь:
1. Вы всё врёте!-?
2. Вы работаете на ФСБ!-?

Например этот случай с вашими комментариями я вынужден трактовать, как откровенную провокацию - достаточно далёкого.
Трактовку уже дал.
Выводы - сделал, хочу, что бы видели это ФСЕ.
Конечно было бы большое желание, если бы кто то из соц служб подтвердил сказанное.
Вам же предоставлено выдержку из Судебного Решения(Ухвалы) :P :roll:
Где Суд, для поиска общего понимания ссылается на третий нормативно-правовой Акт.
Поднимать и искать документы для изучения Вами законодательных и регламентационных специальных Актов Украины - ну Вы меня простите.
Это форум, о том, "Как мы живём и будем жить с ОРДЛО", при чём на форуме финанс.
:D - я бы сказал конкретнее, "где и как на бабки кидают"(злой юмор, в руку дающему не плюют - от неё скромно отворачиваются)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:05

Kudrjavuy
Вы привели какой-то непонятный скрин. Что он подтверждает ? кому он что подтверждает ?
Вы привели изначально 220 постанову. Постановы с таким номером есть, но не про то, о чём вы говорите. Вы путаете фамилии и года.
Прекращайте употреблять тяжёлую наркоту
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:12

  Тракторист написав:
  yanyura написав:Т.ч. обещать кандидаты могут что угодно на вполне законном основании (постановление ВАСУ), все равно никакой ответственности за их невыполнение не будет.

никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...

По причине высокодоходного бизнеса на торговле "Политическими проектами".
- За деньги Вам пообещают рай при жизни. :mrgreen:
- Значит это "кому то" выгодно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:14

Kudrjavuy
Это моё самоё любимое.
1) не платили за отопление
2) отопление отключено
3) грелись электричеством
4) захотели получить субсидию за отопление электричеством. Не нашли ничего лучшего, как подали в суд
5) суд отказал, что логично.
Я вам давно писал, коммуналку надо платить.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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