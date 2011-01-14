Додано: Пон 28 січ, 2019 22:35

pesikot написав: Kudrjavuy написав: Вы и вправду такой? И не прикидываетесь?

Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины.

- verstehe dich nicht?

Интересно на каком языке тогда Вы понимаете?

Моркшанском, или финском?

Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского. Вы и вправду такой? И не прикидываетесь?Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины.- verstehe dich nicht?Интересно на каком языке тогда Вы понимаете?Моркшанском, или финском?Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского.

Ухвала суду о том, что хитрожопые захотели получить субсидию по электричеству, не заплатив за отопление. Ухвала суду о том, что хитрожопые захотели получить субсидию по электричеству, не заплатив за отопление.

Наконец то!Постанова 220 которую Вы нашли трактует как:"электрическое отопление"! Для чего необходим регламентированный процесс узаконивания.Его нет по определению! И не может быть! Есть бытовые электроприборы(по старой советской памяти регистрации подлежит бытовой прибор 2КВт и более - как раз этого нет есть "звёздные самоделки" с КПД 90%, о которых только сейчас начинают говорить )Есть регламентируемое тем же НКРЕКП граничная норма использования электричества в отопительный период (бытовыми приборами в масштабах исполнения договора с поставщиком электричества), и звучит она дословно "Использования электробытовых приборов, с целью обогрева жилья, бытовых нужд и пр." ограничивается в отопительный период... сегодня это 3000 кВт/ч в месяц.- "Социальная норма" то же соответствует регламентации.- УСЁ!- официально всех лишенных...(здесь загнул конечно)И именно по причине разных трактовок - когда нет центрального отопления, газа, горячей воды, ... - благ цивилизации. Оформляется это постановой НКРЕКП № 498- Именно эта трактовка не позволяет претендовать на субсидию - а на социальную скидку за киловатт до 3000/месяц - 0.90грн.В неотопительный сезон - стандартно 100 КВт остальное по 1.68.Но летом регламентируется 120 КВт на приготовление пищи, за что даётся субсидия.В отопительный период - нет.Пенсы и инвалиды в ауте.