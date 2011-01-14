RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4200420142024203
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:21

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:В переводе это звучит: Хочешь субсидию?
- Найми кого нибудь, что бы он дал тебе справку(Это мягкая трактовка)
- по субсидии на электроэнергию(для отопления).

Да не напрягайтесь, уже давно понятно, что к Украине вы не имеете никакого отношения.
Вы путаете ссылки, путаете фамилии, постановления не знаете.
Почему-то россиянам тема субсидий стоит поперёк горла. Ими написаны тонны текста о том, что цена коммуналки уничтожает украинцев. Но субсидии есть и они работают. Потерять субсидию можно, если скрыть доходы или вообще не платить коммуналку.

Вы и вправду такой? И не прикидываетесь?
Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины.
- verstehe dich nicht?
Интересно на каком языке тогда Вы понимаете?
Моркшанском, или финском?
Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 20.09.12
Подякував: 609 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:27

  Kudrjavuy написав:Вы и вправду такой? И не прикидываетесь?
Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины.
- verstehe dich nicht?
Интересно на каком языке тогда Вы понимаете?
Моркшанском, или финском?
Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского.

Ухвала суду о том, что хитрожопые захотели получить субсидию по электричеству, не заплатив за отопление.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 31.08.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Закон Украины № 7562 от 2011 года!

Такого Закона нет.
Есть законопроект
Проект Закону про гарантії держави щодо виконання рішень суду

Номер, дата реєстрації:
7562 від 14.01.2011

который
Дати та стан проходження: Відхилено та знято з розгляду

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=39454
yanyura
 
Повідомлень: 4023
З нами з: 09.01.09
Подякував: 966 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:21

  yanyura написав:
  Kudrjavuy написав:Закон Украины № 7562 от 2011 года!

Такого Закона нет.
Есть законопроект
Проект Закону про гарантії держави щодо виконання рішень суду

Номер, дата реєстрації:
7562 від 14.01.2011

который
Дати та стан проходження: Відхилено та знято з розгляду

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=39454

Закон "О выполнении Судебных Решений"
Принятый в 2011 году
Напомню события под ПФ города Донецка 2011год
Его реализацию помнят Все.
Очччень ушлая вещь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 20.09.12
Подякував: 609 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:35

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Вы и вправду такой? И не прикидываетесь?
Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины.
- verstehe dich nicht?
Интересно на каком языке тогда Вы понимаете?
Моркшанском, или финском?
Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского.

Ухвала суду о том, что хитрожопые захотели получить субсидию по электричеству, не заплатив за отопление.

Наконец то!
Постанова 220 которую Вы нашли трактует как:
"электрическое отопление"! Для чего необходим регламентированный процесс узаконивания.
Его нет по определению! И не может быть! Есть бытовые электроприборы(по старой советской памяти регистрации подлежит бытовой прибор 2КВт и более - как раз этого нет есть "звёздные самоделки" с КПД 90%, о которых только сейчас начинают говорить )

Есть регламентируемое тем же НКРЕКП граничная норма использования электричества в отопительный период (бытовыми приборами в масштабах исполнения договора с поставщиком электричества), и звучит она дословно "Использования электробытовых приборов, с целью обогрева жилья, бытовых нужд и пр." ограничивается в отопительный период... сегодня это 3000 кВт/ч в месяц.
- "Социальная норма" то же соответствует регламентации.
- УСЁ!

Именно трактовка - официально всех лишенных...(здесь загнул конечно)
И именно по причине разных трактовок - когда нет центрального отопления, газа, горячей воды, ... - благ цивилизации. Оформляется это постановой НКРЕКП № 498
- Именно эта трактовка не позволяет претендовать на субсидию - а на социальную скидку за киловатт до 3000/месяц - 0.90грн.
В неотопительный сезон - стандартно 100 КВт остальное по 1.68.
Но летом регламентируется 120 КВт на приготовление пищи, за что даётся субсидия.
В отопительный период - нет.
Пенсы и инвалиды в ауте.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 20.09.12
Подякував: 609 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:38

Kudrjavuy
Подобный Закон есть
Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Вот только номер у него совсем другой, да и принят он в другом году
Документ 4901-VI, перша редакція — Прийняття від 05.06.2012

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17/ed20120605

Так что или правильное название Закона пишите, или правильный номер. А лучше всего будет, если вы дадите прямую ссылку на этот закон на сайте ВР. Вы ведь постоянно приводите цитаты из Законов, Постановлений, Решений, значит умеете пользоваться поиском на оффсайтах органов власти.

Его реализацию помнят Все.

Похоже, кроме вас, никто про
Закон "О выполнении Судебных Решений"
Принятый в 2011 году

ничего не слышал.
Т.к. ни Гугл, ни Яндекс, ни Рамблер поиски не находят ни Закона "О выполнении Судебных Решений", ни его украинского варианта "Про виконання судових рішень".
yanyura
 
Повідомлень: 4023
З нами з: 09.01.09
Подякував: 966 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:56

  yanyura написав:Kudrjavuy
Подобный Закон есть
Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Вот только номер у него совсем другой, да и принят он в другом году
Документ 4901-VI, перша редакція — Прийняття від 05.06.2012

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17/ed20120605

Так что или правильное название Закона пишите, или правильный номер. А лучше всего будет, если вы дадите прямую ссылку на этот закон на сайте ВР. Вы ведь постоянно приводите цитаты из Законов, Постановлений, Решений, значит умеете пользоваться поиском на оффсайтах органов власти.

Его реализацию помнят Все.

Похоже, кроме вас, никто про
Закон "О выполнении Судебных Решений"
Принятый в 2011 году

ничего не слышал.
Т.к. ни Гугл, ни Яндекс, ни Рамблер поиски не находят ни Закона "О выполнении Судебных Решений", ни его украинского варианта "Про виконання судових рішень".

Здесь я всегда допускаю сознательную пошлость - Вам всё же довелось с Законами ознакомиться.
- Я указал № - законопроект.
Закон был принят, в "его наследии осталось такой прикол" - государство было должно на выполнение ряда решения Судов по регламентации нарушенных социальных Прав 11 категорий граждан Украины - в первую очередь Чернобыльцы, шахтёры чернобыльцы, военные, шахтёры, химики,.....
Именно в следствии принятия этого Закона были отменены Все исполнения отечественных Судов по исполнению восстановления нарушенных Прав.
- Дословно простили всем, кому должны.
- Был введён термин "Вас не кидают, а делают всё возможное" - кушайте, что дают!
Перспективой стало так же:
пенсионный закон 15го года
Отмена Закона Украины "о всеобщем медикосоциальном страховании"
Кинули всех по страховым случаям... установив этакую эпфимерную границу.
...............................................................................
Здесь все пункты вроде как и глупо расписывать, но трактовка всех "Пакращань" была заложена тогда. Юридически. Именно принятием того законопроекта.
Просто я знаю подноготную - к чему было столько.......
И это не только в Украине. РФ, Франция,....

Я даю ссылочку на то, что поднимает сразу гугл http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... U200A.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 20.09.12
Подякував: 609 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4200420142024203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15628
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 86007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6140
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3747)
28.01.2019 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.