Додано: Пон 28 січ, 2019 21:14

Kudrjavuy

Это моё самоё любимое.

1) не платили за отопление

2) отопление отключено

3) грелись электричеством

4) захотели получить субсидию за отопление электричеством. Не нашли ничего лучшего, как подали в суд

5) суд отказал, что логично.

Я вам давно писал, коммуналку надо платить.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось