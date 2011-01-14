Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Т.ч. обещать кандидаты могут что угодно на вполне законном основании (постановление ВАСУ), все равно никакой ответственности за их невыполнение не будет.
никакой ответственности уголовной, но почему мы забываем об политической ответственности и не отправляем на свалку истории политиков-врунов?...
По причине высокодоходного бизнеса на торговле "Политическими проектами". - За деньги Вам пообещают рай при жизни. - Значит это "кому то" выгодно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Это моё самоё любимое. 1) не платили за отопление 2) отопление отключено 3) грелись электричеством 4) захотели получить субсидию за отопление электричеством. Не нашли ничего лучшего, как подали в суд 5) суд отказал, что логично. Я вам давно писал, коммуналку надо платить.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Kudrjavuy написав:В переводе это звучит: Хочешь субсидию? - Найми кого нибудь, что бы он дал тебе справку(Это мягкая трактовка) - по субсидии на электроэнергию(для отопления).
Да не напрягайтесь, уже давно понятно, что к Украине вы не имеете никакого отношения. Вы путаете ссылки, путаете фамилии, постановления не знаете. Почему-то россиянам тема субсидий стоит поперёк горла. Ими написаны тонны текста о том, что цена коммуналки уничтожает украинцев. Но субсидии есть и они работают. Потерять субсидию можно, если скрыть доходы или вообще не платить коммуналку.
Вы и вправду такой? И не прикидываетесь? Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины. - verstehe dich nicht? Интересно на каком языке тогда Вы понимаете? Моркшанском, или финском? Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вы и вправду такой? И не прикидываетесь? Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины. - verstehe dich nicht? Интересно на каком языке тогда Вы понимаете? Моркшанском, или финском? Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского.
Ухвала суду о том, что хитрожопые захотели получить субсидию по электричеству, не заплатив за отопление.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Закон "О выполнении Судебных Решений" Принятый в 2011 году Напомню события под ПФ города Донецка 2011год Его реализацию помнят Все. Очччень ушлая вещь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вы и вправду такой? И не прикидываетесь? Ведь Вам дали выдержку и Ухвалы Суда Украины. - verstehe dich nicht? Интересно на каком языке тогда Вы понимаете? Моркшанском, или финском? Ибо я утверждал, что Ваши познания Финского на порядок превосходят знания Украинского.
Ухвала суду о том, что хитрожопые захотели получить субсидию по электричеству, не заплатив за отопление.
Наконец то! Постанова 220 которую Вы нашли трактует как: "электрическое отопление"! Для чего необходим регламентированный процесс узаконивания. Его нет по определению! И не может быть! Есть бытовые электроприборы(по старой советской памяти регистрации подлежит бытовой прибор 2КВт и более - как раз этого нет есть "звёздные самоделки" с КПД 90%, о которых только сейчас начинают говорить )
Есть регламентируемое тем же НКРЕКП граничная норма использования электричества в отопительный период (бытовыми приборами в масштабах исполнения договора с поставщиком электричества), и звучит она дословно "Использования электробытовых приборов, с целью обогрева жилья, бытовых нужд и пр." ограничивается в отопительный период... сегодня это 3000 кВт/ч в месяц. - "Социальная норма" то же соответствует регламентации. - УСЁ!
Именно трактовка - официально всех лишенных...(здесь загнул конечно) И именно по причине разных трактовок - когда нет центрального отопления, газа, горячей воды, ... - благ цивилизации. Оформляется это постановой НКРЕКП № 498 - Именно эта трактовка не позволяет претендовать на субсидию - а на социальную скидку за киловатт до 3000/месяц - 0.90грн. В неотопительный сезон - стандартно 100 КВт остальное по 1.68. Но летом регламентируется 120 КВт на приготовление пищи, за что даётся субсидия. В отопительный период - нет. Пенсы и инвалиды в ауте.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 28 січ, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Так что или правильное название Закона пишите, или правильный номер. А лучше всего будет, если вы дадите прямую ссылку на этот закон на сайте ВР. Вы ведь постоянно приводите цитаты из Законов, Постановлений, Решений, значит умеете пользоваться поиском на оффсайтах органов власти.
Его реализацию помнят Все.
Похоже, кроме вас, никто про
Закон "О выполнении Судебных Решений" Принятый в 2011 году
ничего не слышал. Т.к. ни Гугл, ни Яндекс, ни Рамблер поиски не находят ни Закона "О выполнении Судебных Решений", ни его украинского варианта "Про виконання судових рішень".
Так что или правильное название Закона пишите, или правильный номер. А лучше всего будет, если вы дадите прямую ссылку на этот закон на сайте ВР. Вы ведь постоянно приводите цитаты из Законов, Постановлений, Решений, значит умеете пользоваться поиском на оффсайтах органов власти.
Его реализацию помнят Все.
Похоже, кроме вас, никто про
Закон "О выполнении Судебных Решений" Принятый в 2011 году
ничего не слышал. Т.к. ни Гугл, ни Яндекс, ни Рамблер поиски не находят ни Закона "О выполнении Судебных Решений", ни его украинского варианта "Про виконання судових рішень".
Здесь я всегда допускаю сознательную пошлость - Вам всё же довелось с Законами ознакомиться. - Я указал № - законопроект. Закон был принят, в "его наследии осталось такой прикол" - государство было должно на выполнение ряда решения Судов по регламентации нарушенных социальных Прав 11 категорий граждан Украины - в первую очередь Чернобыльцы, шахтёры чернобыльцы, военные, шахтёры, химики,..... Именно в следствии принятия этого Закона были отменены Все исполнения отечественных Судов по исполнению восстановления нарушенных Прав. - Дословно простили всем, кому должны. - Был введён термин "Вас не кидают, а делают всё возможное" - кушайте, что дают! - Всё Вами заработанное и обещанное осталось в прошлом! Перспективой стало так же: пенсионный закон 15го года Отмена Закона Украины "о всеобщем медикосоциальном страховании" Кинули всех по страховым случаям... установив этакую эпфимерную границу. ............................................................................... Здесь все пункты вроде как и глупо расписывать, но трактовка всех "Пакращань" была заложена тогда. Юридически. Именно принятием того законопроекта. Просто я знаю подноготную - к чему было столько....... И это не только в Украине. РФ, Франция,....
Рекомендую в Гугле поставить украинские настройки - "с подобным" приходилось сталкиваться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.